Saltillo: reprueban usuarios a Parkum, operadora de parquímetros; acusan cobros ‘ocultos’

La aplicación Parkum, operadora de los parquímetros distribuidos en el Centro Histórico de Saltillo, permite que otra empresa de nombre Urbano, realice cobros de hasta 150 pesos mensuales, lo que ha generado una serie de críticas en las reseñas de la aplicación.

Parkum aclara en su aviso de privacidad que al aceptar brindar los datos personales, incluyendo los bancarios para pagar el servicio de parquímetro, “JAJOMAR S.A. de C.V.”, podrá compartir la información cuando subcontrate a terceros.

“Por ejemplo, al tercero encargado de la operación y mantenimiento de la plataforma de lealtad y beneficios de parkum.mx denominada “URBANO®”, la cual podrá realizar un cobro mensual a sus suscriptores de hasta $150.00 pesos mensuales, tomando como referencia los datos personales que “JAJOMAR S.A. de C.V.” tuviera recolectados”.

Urbano México, la empresa receptora de los datos bancarios de los usuarios, se define como una “plataforma de recompensas” regala boletos, promociones en tiendas y restaurantes así como “experiencias y mucho más”.

Usuarios en redes sociales, principalmente en la Ciudad de México, donde también opera esta plataforma, afirmaron que, sin notificación respecto a la suscripción a esa segunda empresa, se les reflejaron cargos de 90 pesos con el concepto “Urbano”.

Por lo anterior y por otras quejas respecto a su uso, la aplicación tiene mil 102 calificaciones en el servicio de descargas de Play Store, promediando una calificación de 1.6 de 5.

El usuario Ulises Fernández publicó el pasado 26 de enero del 2023 que después de una actualización en la aplicación, apareció dicho cargo, mientras que también señaló que si el usuario no recuerda apagar la app, ésta sigue cobrando aunque ya no se utilice el espacio de estacionamiento.

Jorge León, por su parte, publicó el 30 de octubre de 2021 que si bien la aplicación no le ha fallado para brindarle el servicio de estacionamiento, le generaron dos cargos por 90 pesos. “CUIDADO LES VAN A ROBAR SUS DATOS BANCARIOS Y LOS COMPARTIRÁN CON TERCEROS”, expresó el usuario en Play Store.

En la misma plataforma, Martha Cis señaló en 2020 que a pesar de desinstalar la aplicación, sus datos fueron compartidos a otra empresa y también le realizaron los cargos sin avisar.

En X (antes Twitter), el usuario @Kaffidas también notó los cargos realizados a su cuenta e informó que llamó para cancelar la suscripción, aunque calificó de “muy abusivo” que realicen el cobro.

NO COBRAN EN SALTILLO... POR AHORA

Toda persona que haya descargado y utilizado el servicio en Saltillo tuvo que aceptar dichos términos y condiciones, por lo que legalmente y en caso de solicitar lo contrario, “JAJOMAR S.A. de C.V.” puede compartir sus datos bancarios a Urbano.

Consultando con el equipo de soporte técnico tanto de Parkum como de Urbano, ambos aseguraron que la suscripción no es forzosa, sino que se puede cancelar en cualquier momento.

Además detallaron que no se realizan cobros por este concepto en Saltillo, puesto que Urbano no opera en la ciudad. No obstante, aseguraron que sí llegará, aunque no se tiene una fecha estimada.

“Que sí va a llegar a Saltillo eso es un hecho, pero no tenemos una fecha concreta”, indicó Urbano vía telefónica.

“Cuando entre a la zona le avisan por correo y si le cobran y no la quiere la cancela y solicita su reembolso”, expresó Parkum a través de WhatsApp.