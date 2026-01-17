Canaco augura un 2026 estable y con crecimiento gradual para Monclova
El sector comercio ve un panorama sin sobresaltos y con señales positivas para la inversión y el empleo en la Región Centro
MONCLOVA, COAH.- El panorama económico para Monclova y la Región Centro durante 2026 se perfila estable y con expectativas positivas, sin riesgos mayores que impacten de forma significativa a los sectores productivos, aseguró Óscar Mario Medina, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la ciudad.
En entrevista con VANGUARDIA, el dirigente empresarial señaló que la economía local atraviesa la llamada cuesta de enero sin sobresaltos, lo que permite prever un proceso de acomodo gradual en las próximas semanas.
Indicó que recientemente sostuvo una reunión con el diputado federal Teo Kalionchis, junto con representantes de diversos organismos empresariales, para analizar temas clave del entorno económico regional.
Durante el encuentro, explicó, se revisó el avance en la autorización del presupuesto federal, del cual una parte importante ya fue liberada. Medina consideró que estos recursos representan un detonante para la generación de empleo y un aliciente para la llegada de nuevas inversiones a Monclova.
“Estos recursos van a mover la economía, generar trabajo y mandar una señal positiva a quienes están considerando a Monclova como una opción para invertir”, expresó.
El líder de Canaco también se refirió a las reformas que actualmente se analizan en el Congreso de la Unión, en particular la electoral y la relacionada con salarios, las cuales se encuentran en su fase final. Señaló que, una vez definidas, aportarán mayor certidumbre al sector productivo.
Añadió que, tras superar la cuesta de enero, hacia la primera semana de febrero podrían presentarse algunos movimientos en la economía local, principalmente por incrementos estacionales en productos de la canasta básica como frutas, verduras y legumbres, ajustes que calificó como propios de la temporada.
Medina destacó además que, desde la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), se mantiene una coordinación permanente con el Gobierno Federal para fortalecer los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente en regiones que enfrentan mayores retos económicos.
Finalmente, subrayó la importancia de los anuncios del gobernador Manolo Jiménez sobre esquemas de financiamiento para emprendedores, así como el posible impacto positivo que tendría la subasta para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA), prevista tentativamente para febrero, lo que podría mejorar el entorno económico de la Región Centro.