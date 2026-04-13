Saltillo: SUTUAAAN amaga con nueva huelga en la Narro; negociación sigue sin acuerdos

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Coahuila
/ 13 abril 2026
    Saltillo: SUTUAAAN amaga con nueva huelga en la Narro; negociación sigue sin acuerdos
    La Narro extendió las vacaciones de Semana Santa hasta el 20 de abril, por trabajos de fumigación y sanitización que se llevan a cabo en el campus. ARCHIVO

El sindicato mantiene emplazamiento para el 17 de abril; piden ajuste salarial y se activan medidas preventivas ante posible paro

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, se enfrenta nuevamente a la posibilidad de una huelga, luego de que las negociaciones entre el Sindicato Único de Trabajadores y la Rectoría siguen sin avances.

El emplazamiento fue reprogramado el pasado 15 de febrero al próximo 17 de abril a las 14:00 horas, fecha en la que se decidirá si el paro se hace efectivo o no. El sindicato se encuentra demandando la aplicación del salario mínimo para alrededor de 350 trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impulsan-en-el-tec-saltillo-acopio-de-aluminio-para-fortalecer-vivero-institucional-durante-semana-santa-BH19871635

Recientemente fue difundida una circular firmada por el área de recursos humanos, en la que se solicita la elaboración de una lista de personal de emergencia que permita atender actividades esenciales durante paro, tales como la atención de proyectos productivos, labores de investigación y el cuidado de animales dentro de las instalaciones.

Cabe recordar que durante la última huelga registrada en agosto de 2024, estudiantes e investigadores reportaron afectaciones como pérdidas en producción, daños en huertos y la muerte de animales.

Actualmente, el alumnado se encuentra en periodo vacacional de Semana Santa, el cual fue extendido hasta el 20 de abril debido a labores de fumigación y sanitización en distintas áreas de servicio.

En ese contexto, en caso de que la huelga estalle este viernes, no se presentaría una situación similar a la de la última suspensión de actividades, cuando los estudiantes tuvieron que regresar a sus lugares de origen ante el cierre de las instalaciones.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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