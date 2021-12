Saltillo: Taxis “tuneados por seguridad” serán acreedores a sanciones

“Sabemos que los taxistas están buscando la forma de protegerse y hacer lo que esté a su alcance, sin embargo, esto no quiere decir que tengan que violentar un reglamento” , señaló el director de Transporte Municipal.

Héctor Gutiérrez Cabello , titular de la dependencia, señaló que estos accesorios no están permitidos para los autos particulares, ya que, son exclusivos para vehículos policiales y de emergencias.

En este sentido, dijo que los taxistas deben acercarse a la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana con el objetivo de encontrar una estrategia que no vulnere los reglamentos oficiales, además de acordar la colocación de otro tipo de luces de advertencia que no afecte al resto de los conductores.

“Nuestra recomendación es que utilicen luces que no sean estroboscópicas pero que sean distinguibles entre ellos e incluso para la policía, pero que no afecten al resto de los conductores, pero no deben ser las estroboscópicas porque están infringiendo el reglamento”, agregó.

Además, dijo que los taxis que tengan este tipo de luces serán acreedores de una sanción que está siendo definida por la Dirección de Tránsito Municipal.

Leer más: En Saltillo, protestan taxistas por asalto a un conductor

“Lo mencionamos para que luego no digan que no fueron advertidos, pero lo ideal es que busquen otro tipo de luces que no estén prohibidas, platicar con la gente de tránsito, es un tema de seguridad, es la vía más idónea”, explicó.

Finalmente, añadió que algunas de las luces que pueden colocarse en los taxis son las líneas de led de colores distintos a los que se utilizan en vehículos de seguridad, mismos que pudieran ir en el copete frontal de la unidad de taxi, o bien, en los costados del cristal del frente, sin embargo, recomendó que esta estrategia no se haga pública para mantener la seguridad de los conductores de taxi.

“Si vamos a decir que van a tener una luz especial a manera de seguridad pues haz de cuenta que estamos anunciando de qué se trata y pues se supone que es una cuestión estratégica, es mejor manejarlo solamente en el interior de las concesionarias”, puntualizó.