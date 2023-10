Saltillo: Uno de cada dos niños con sobrepeso u obesidad desarrollará diabetes

Si no modifican hábitos alimenticios tendrán problemas de salud a edad temprana, advierte

El sobrepeso y la obesidad en la infancia son un problema de salud pública de gravedad, porque hay estudios a nivel nacional e internacional que comprueban que uno de cada dos menores desarrollará diabetes en la adolescencia o a una edad muy joven.

“¿Esto qué significa? Pues que tendrán complicaciones de salud a una edad temprana, porque además falta una cultura del autocuidado y las personas descuidan las indicaciones médicas, la alimentación y no perseveran en hacer ejercicio de manera regular”, informó la especialista Andrea Martínez López.

En los últimos dos años vemos un aumento en estas enfermedades, porque así están clasificadas ya por la Organización Mundial de la Salud, y los especialistas lo atribuyen en gran parte a la pandemia, debido a que con el encierro los niños y adolescentes aumentaron la ingesta de comida chatarra, que de por sí ya era preocupante, afirmó.

Al permanecer más horas frente a la televisión, la computadora, el celular y los videojuegos, las personas, no solamente los niños, consumen más refrescos, panecillos, galletas, dulces y frituras; hay personas que no pueden estar en el cine sin tomar refrescos, comer golosinas y palomitas no naturales, indicó.

“Y el encierro, el quédate en casa, alejó a las niñas y niños de los parques, de los juegos en los parques, dejaron de corretear, de pasear en bicicleta, es decir, terminaron por abandonar el ejercicio, la actividad física, y eso lo observamos en que nos llegan más niños y adolescentes con estas enfermedades que son completamente prevenibles.

“Eso nos preocupa, están aumentando los casos de diabetes en niños, adolescentes y jóvenes, y esto complicará los servicios de salud porque generalmente terminan por desarrollar también hipertensión, una mezcla de padecimientos de graves riesgos para la salud. Si no se toman medidas urgentes, vamos a tener incapacidades laborales y hospitalizaciones más frecuentes y prolongadas”, advirtió.

La especialista en la salud indicó que, si en las escuelas no se prohíbe en forma tajante y con sanciones la venta de comida chatarra, los padres y madres deben asumir el compromiso y la responsabilidad de educar a los hijos en una sana alimentación, el problema es que en casa tampoco hay una cultura nutricional adecuada.

El sobrepeso y la obesidad le cuestan al gobierno miles de millones de pesos anuales y las empresas también tienen un impacto negativo por las incapacidades temporales y definitivas que deben otorgarles a los trabajadores con complicaciones físicas que les imposibilitan continuar activos laboralmente, señaló, al indicar que se deben modificar los hábitos alimenticios desde la infancia como medida preventiva.