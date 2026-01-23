A punto de caer al barranco en Los Chorros: tráiler se parte en dos y conductor queda lesionado
El accidente obligó al cierre parcial de la carretera federal 57 durante varias horas, mientras autoridades coordinaban las labores de auxilio y limpieza
Con diversos golpes en el cuerpo resultó un trailero, luego de chocar contra los muros de contención y estar a punto de caer a un arroyo en la carretera federal 57, accidente que provocó el cierre de la vialidad con dirección a Saltillo.
El percance ocurrió minutos antes de las 13:00 horas, cuando Homero “N”, de 58 años, conducía un tráiler de la empresa DOSG Transportes, cargado con plásticos, con dirección de sur a norte.
De acuerdo con los primeros reportes, el operador circulaba a velocidad inmoderada y, al llegar al kilómetro 231 del tramo conocido como Los Chorros, perdió el control de la unidad al tomar una curva.
El tráiler se impactó contra los muros de contención, lo que ocasionó que la caja se desprendiera y cayera al fondo del arroyo, mientras que la cabina giró sobre su eje y terminó incrustada en la barrera metálica, a punto de precipitarse.
El conductor permaneció al interior de la cabina y presentó diversos golpes. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.
Posteriormente, el lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional aseguraron la zona y cerraron la circulación desde el kilómetro 229, mientras se solicitaban grúas para el retiro de la unidad y la limpieza de la carretera.