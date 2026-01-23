A punto de caer al barranco en Los Chorros: tráiler se parte en dos y conductor queda lesionado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 enero 2026
    A punto de caer al barranco en Los Chorros: tráiler se parte en dos y conductor queda lesionado
    El tráiler terminó impactado contra los muros de contención en el tramo de Los Chorros, en la carretera federal 57. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El accidente obligó al cierre parcial de la carretera federal 57 durante varias horas, mientras autoridades coordinaban las labores de auxilio y limpieza

Con diversos golpes en el cuerpo resultó un trailero, luego de chocar contra los muros de contención y estar a punto de caer a un arroyo en la carretera federal 57, accidente que provocó el cierre de la vialidad con dirección a Saltillo.

El percance ocurrió minutos antes de las 13:00 horas, cuando Homero “N”, de 58 años, conducía un tráiler de la empresa DOSG Transportes, cargado con plásticos, con dirección de sur a norte.

TE PUEDE INTERESAR: Joven se quita la vida en Saltillo

$!La caja del tráiler se desprendió y cayó al fondo del arroyo tras el fuerte impacto.
La caja del tráiler se desprendió y cayó al fondo del arroyo tras el fuerte impacto. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros reportes, el operador circulaba a velocidad inmoderada y, al llegar al kilómetro 231 del tramo conocido como Los Chorros, perdió el control de la unidad al tomar una curva.

$!La circulación con dirección a Saltillo fue cerrada mientras se realizaban las maniobras de retiro.
La circulación con dirección a Saltillo fue cerrada mientras se realizaban las maniobras de retiro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El tráiler se impactó contra los muros de contención, lo que ocasionó que la caja se desprendiera y cayera al fondo del arroyo, mientras que la cabina giró sobre su eje y terminó incrustada en la barrera metálica, a punto de precipitarse.

$!Paramédicos de Caminos y Puentes Federales brindaron atención al conductor lesionado.
Paramédicos de Caminos y Puentes Federales brindaron atención al conductor lesionado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor permaneció al interior de la cabina y presentó diversos golpes. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Posteriormente, el lesionado fue trasladado a la Clínica 2 del IMSS en Saltillo. Elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional aseguraron la zona y cerraron la circulación desde el kilómetro 229, mientras se solicitaban grúas para el retiro de la unidad y la limpieza de la carretera.

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tío Richie en modo mi$ionero

Tío Richie en modo mi$ionero
true

La mea culpa de los multimillonarios
true

POLITICÓN: En Coahuila la competencia política también se libra en los ‘mercaditos’
La muestra audiovisual se inaugurará este sábado en la Sala Emilio “Indio” Fernández y será el inicio de un proyecto itinerante de memoria colectiva.

Colectivo invita a conocer la historia del Movimiento Feminista en Saltillo
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participan en una conferencia de prensa al final de la cumbre de la UE en Bruselas.

Unión Europea se cansa de Trump y advierte ante nuevas escaladas
¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera

¿Qué hacer en Saltillo? Noche de música emo, Alejandro Speitzer y el regreso de la ópera
Las plumas han evolucionado durante 150 millones de años, hoy existen seis tipos distintos, todos fabricados con queratina, como el cabello humano.

Esta pluma es una obra maestra de la naturaleza

El presidente Donald Trump durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, donde anunció los contornos de un posible acuerdo sobre el Ártico.

Un posible acuerdo sobre Groenlandia abarcaría bases militares soberanas para EU y prohibiciones para Rusia y China