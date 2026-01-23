A punto de caer al barranco en Los Chorros: tráiler se parte en dos y conductor queda lesionado

Con diversos golpes en el cuerpo resultó un trailero, luego de chocar contra los muros de contención y estar a punto de caer a un arroyo en la carretera federal 57, accidente que provocó el cierre de la vialidad con dirección a Saltillo.

El percance ocurrió minutos antes de las 13:00 horas, cuando Homero “N”, de 58 años, conducía un tráiler de la empresa DOSG Transportes, cargado con plásticos, con dirección de sur a norte.

