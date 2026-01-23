Joven se quita la vida en Saltillo

Un joven de 28 años fue localizado sin vida la tarde de este viernes en su domicilio, ubicado en el Ejido Derramadero, en el municipio de Saltillo. Hasta el momento, se desconocen las causas que lo llevaron a tomar esta decisión.

La víctima fue identificada como Rodrigo Zamarripa Vargas, de 28 años, quien fue encontrado sin signos vitales en el patio trasero de un inmueble localizado en la calle Higinio Reyes Ortiz, en el citado ejido. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, una mujer solicitó apoyo a los servicios de emergencia tras informar que su cuñado había sido encontrado sin vida. El hallazgo ocurrió cuando un familiar ingresó al domicilio y se percató de la situación.

Los hechos se registraron en un inmueble identificado con la referencia Felipe Gómez número 35. Al momento del reporte, el hombre ya había sido descolgado, por lo que se desconocía si aún contaba con signos vitales. Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, quienes confirmaron el fallecimiento. Posteriormente, se procedió a cubrir el cuerpo y se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias legales para el esclarecimiento de los hechos.