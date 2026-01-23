Joven se quita la vida en Saltillo

Saltillo
/ 23 enero 2026
    Joven se quita la vida en Saltillo
    El área quedó asegurada. Ulises Martínez
    Joven se quita la vida en Saltillo
    El cuerpo yacía pendiendo del árbol Ulises Martínez
    Joven se quita la vida en Saltillo
    Autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido Ulises Martínez

El cuerpo fue encontrado en el patio de su domicilio; autoridades llegaron para realizar el protocolo correspondiente.

Un joven de 28 años fue localizado sin vida la tarde de este viernes en su domicilio, ubicado en el Ejido Derramadero, en el municipio de Saltillo. Hasta el momento, se desconocen las causas que lo llevaron a tomar esta decisión.

La víctima fue identificada como Rodrigo Zamarripa Vargas, de 28 años, quien fue encontrado sin signos vitales en el patio trasero de un inmueble localizado en la calle Higinio Reyes Ortiz, en el citado ejido. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, una mujer solicitó apoyo a los servicios de emergencia tras informar que su cuñado había sido encontrado sin vida. El hallazgo ocurrió cuando un familiar ingresó al domicilio y se percató de la situación.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: bomberos acuden a sofocar incendio de autopartes en arroyo de Lomas de Zapalinamé

Los hechos se registraron en un inmueble identificado con la referencia Felipe Gómez número 35. Al momento del reporte, el hombre ya había sido descolgado, por lo que se desconocía si aún contaba con signos vitales. Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de la estación Derramadero, quienes confirmaron el fallecimiento. Posteriormente, se procedió a cubrir el cuerpo y se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias legales para el esclarecimiento de los hechos.

