Abordan uso de inteligencia artificial en sesión de COPARMEX Sureste

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Abordan uso de inteligencia artificial en sesión de COPARMEX Sureste
    La participación de la universidad busca asegurar que la formación de los estudiantes responda a las demandas actuales del mercado. MANUEL RODRÍGUEZ
    Abordan uso de inteligencia artificial en sesión de COPARMEX Sureste

El encuentro sirvió para promover el fortalecimiento a la vinculación académica y empresarial, así como el diálogo sobre la innovación tecnológica

El rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, Sergio Guadarrama, asistió a la sesión informativa mensual de los socios de COPARMEX Coahuila Sureste. El encuentro reunió a diversos representantes del sector empresarial con el objetivo de fortalecer la vinculación estratégica en la región.

Durante el evento, se destacó la importancia de crear sinergias entre la academia y las empresas para potenciar el desarrollo económico local. La participación de la universidad busca asegurar que la formación de los estudiantes responda a las demandas actuales del mercado.

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Uno de los puntos centrales de la reunión fue la ponencia titulada “Inteligencia Artificial aplicada al Entorno Empresarial”. Esta charla estuvo a cargo del conferencista Andrés Ponce de León, quien abordó los retos de la innovación en las organizaciones.

Al respecto, se enfatizó que la implementación de nuevas tecnologías es fundamental para la competitividad académica y empresarial. “La importancia de la innovación tecnológica radica en la toma de decisiones”, destacó el ponente.

La presencia de Sergio Guadarrama refrenda el compromiso de la UTC por mantener una colaboración estrecha con el sector productivo. Esta relación permite impulsar iniciativas que benefician directamente la empleabilidad de los futuros egresados de la institución.

El rector subrayó que estos espacios son vitales para el intercambio de ideas que favorezcan el crecimiento regional. La vinculación académica con el entorno laboral sigue siendo una prioridad para la gestión actual de la Universidad Tecnológica.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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