Impulsa la UAdeC pase automático a nivel superior mediante programa piloto
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La Universidad Autónoma de Coahuila implementa un esquema de ingreso directo desde bachillerato a licenciatura mediante la prueba “Domina Bach”
TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila dio el primer paso hacia una transición directa entre bachillerato y carrera profesional. Según anunció el rector Octavio Pimentel Martínez, el nuevo esquema de estudios, que arrancó como piloto, entrará en vigor de forma general en el ciclo de agosto próximo.
Bajo este modelo, la acreditación de la prueba “Domina Bach” se convierte en la llave de entrada a la universidad. Aquellos jóvenes que logren superar satisfactoriamente entre 12 y 14 de los módulos evaluados quedarán exentos del examen de admisión regular, garantizando su espacio en la licenciatura de su elección, con la única excepción de la carrera de Medicina.
De acuerdo con Pimentel Martínez, esta estrategia permite premiar el desempeño académico y ofrecer un diagnóstico preciso sobre el nivel educativo de cada plantel.
Tras la publicación de resultados en abril, se planea un acto oficial para distinguir a los estudiantes que aseguren su ingreso directo a través de este programa.
En el marco de estos anuncios, se confirmó que el proceso de admisión para bachillerato concluyó sin contratiempos con la evaluación de 8,500 candidatos, cuyos resultados estarán disponibles el 7 de mayo.
Asimismo, se recordó que el examen de admisión para el resto de los aspirantes a licenciatura se llevará a cabo el próximo 21 de marzo.