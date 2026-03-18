Impulsa la UAdeC pase automático a nivel superior mediante programa piloto

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 18 marzo 2026
    Impulsa la UAdeC pase automático a nivel superior mediante programa piloto
    El rector Octavio Pimentel Martínez destacó que este modelo premia el desempeño académico y ofrece un diagnóstico educativo preciso por plantel. SANDRA GÓMEZ

La Universidad Autónoma de Coahuila implementa un esquema de ingreso directo desde bachillerato a licenciatura mediante la prueba “Domina Bach”

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila dio el primer paso hacia una transición directa entre bachillerato y carrera profesional. Según anunció el rector Octavio Pimentel Martínez, el nuevo esquema de estudios, que arrancó como piloto, entrará en vigor de forma general en el ciclo de agosto próximo.

Bajo este modelo, la acreditación de la prueba “Domina Bach” se convierte en la llave de entrada a la universidad. Aquellos jóvenes que logren superar satisfactoriamente entre 12 y 14 de los módulos evaluados quedarán exentos del examen de admisión regular, garantizando su espacio en la licenciatura de su elección, con la única excepción de la carrera de Medicina.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/encabeza-manolo-jimenez-el-congreso-300-pa-delante-en-torreon-apuesta-por-el-talento-juvenil-BP19619989

De acuerdo con Pimentel Martínez, esta estrategia permite premiar el desempeño académico y ofrecer un diagnóstico preciso sobre el nivel educativo de cada plantel.

Tras la publicación de resultados en abril, se planea un acto oficial para distinguir a los estudiantes que aseguren su ingreso directo a través de este programa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/diputado-attolini-denuncia-venganza-politica-tras-asalto-a-casa-de-su-hermano-LP19612339

En el marco de estos anuncios, se confirmó que el proceso de admisión para bachillerato concluyó sin contratiempos con la evaluación de 8,500 candidatos, cuyos resultados estarán disponibles el 7 de mayo.

Asimismo, se recordó que el examen de admisión para el resto de los aspirantes a licenciatura se llevará a cabo el próximo 21 de marzo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación

Localizaciones


Coahuila
TORREO

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Organizaciones


UAdeC

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo

18 de marzo: Expropiación huachicolera: 18 de marzo
true

Operativo contra ‘El Mencho’: La canallada de la fiscal Godoy
true

POLITICÓN: Mientras la 4T exhibe pensiones doradas, en Coahuila florecen los millonarios ‘haberes de retiro’ del Tribunalito
El evento busca fomentar la convivencia familiar y la igualdad en la Ruta Recreativa.

Invitan al recorrido ‘8K Por Ellas’ en la Ruta Recreativa de Saltillo
Una persona repostando combustible en una gasolinera, el martes 17 de marzo de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Suben precios de gasolina en EU y alcanzan su nivel más alto desde 2023 por la guerra con Irán
Los campeonatos de 2009 y 2010 forman parte de los episodios recientes más recordados del equipo.

Saraperos celebra 56 años: de sus orígenes a la renovación del Madero en Saltillo
El ataque del lunes, que Pakistán justificó como un golpe a un depósito de municiones, terminó con la vida de decenas de adolescentes y pacientes bajo tratamiento.

Un ataque aéreo pakistaní dejó decenas de muertos en Kabul
Unos hombres inspeccionan los restos de una bomba sin explotar de 227 kilogramos que cayó en una finca de la región de Putumayo, en el sur de Colombia.

Una bomba hallada en un campo de Colombia provoca un choque diplomático