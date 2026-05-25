Abre sus puertas centro de cómputo de la Facultad de Trabajo Social de la UAdeC en Saltillo

La Universidad Autónoma de Coahuila reforzó las herramientas de formación para su comunidad estudiantil con la inauguración de un nuevo espacio tecnológico en la Facultad de Trabajo Social Unidad Sureste, además de formalizar el relevo de la representación estudiantil mediante la toma de protesta de la nueva mesa directiva. El acto fue encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez, quien puso en marcha un centro de cómputo equipado con 20 computadoras, infraestructura destinada a fortalecer las actividades académicas y facilitar el acceso de las y los estudiantes a recursos digitales cada vez más relevantes en su preparación profesional.

En la ceremonia participaron el secretario general de la Coordinación de Unidad Sureste, Víctor Cobos, en representación de la coordinadora Eva Kerena Hernández Martínez; el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales; el director de la Facultad de Trabajo Social, César Arnulfo de León Alvarado; así como integrantes de la nueva sociedad de alumnos. Durante su mensaje, Octavio Pimentel Martínez destacó que la representación estudiantil implica asumir una responsabilidad permanente con la comunidad universitaria, privilegiando el diálogo, la escucha y la construcción de acuerdos. Señaló que quienes encabezan una sociedad de alumnos tienen el compromiso de representar tanto a quienes respaldaron su proyecto como a quienes optaron por otras propuestas, trabajando siempre con resultados y cercanía hacia sus compañeros.

Por su parte, el director de Planeación, Jesús Alberto Montalvo Morales, resaltó los esfuerzos institucionales para fortalecer el equipamiento de las escuelas y facultades, con el propósito de acercar a los estudiantes a herramientas tecnológicas que complementen su formación y favorezcan la incorporación de nuevas metodologías vinculadas con la inteligencia artificial y la innovación educativa. A su vez, César Arnulfo de León Alvarado subrayó la importancia de la organización estudiantil como un mecanismo para impulsar iniciativas que fortalezcan la vida universitaria y promuevan la colaboración con otras escuelas, facultades e institutos de la máxima casa de estudios. El directivo agradeció además el respaldo institucional para concretar la apertura del nuevo espacio tecnológico, al considerar que representa una inversión estratégica para el desarrollo académico del alumnado.

Durante la ceremonia también rindió protesta la nueva sociedad de alumnos de la Facultad de Trabajo Social, encabezada por Luis Ángel Salazar como presidente y Karen Ángeles como secretaria. Al asumir el cargo, Luis Ángel Salazar agradeció la confianza depositada por sus compañeros y refrendó su compromiso de trabajar con responsabilidad y respeto en favor de toda la comunidad estudiantil del plantel. Con acciones de este tipo, la UAdeC continúa fortaleciendo tanto la infraestructura educativa como los espacios de participación que contribuyen a la formación integral de sus estudiantes.

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