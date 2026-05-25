UAdeC lleva innovación social y tecnológica a foro nacional de ciencia

La Universidad Autónoma de Coahuila reafirmó su compromiso con la generación de conocimiento de impacto social al participar en el XXIII Encuentro “Participación de la mujer en la ciencia”, donde académicos de la Unidad Laguna presentaron proyectos enfocados en la transformación comunitaria, el desarrollo tecnológico y la educación. La Dra. Estefanía Cerrillo Andrade, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el M.C.I. Rogelio Perales Puente, de la Facultad de Ingeniería Civil, representaron a la máxima casa de estudios de Coahuila en este encuentro celebrado del 20 al 22 de mayo en el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., en León, Guanajuato.

El foro reunió a investigadores, docentes y estudiantes de diversas instituciones de educación superior del país con el propósito de intercambiar experiencias, difundir avances científicos y fortalecer la reflexión sobre la contribución femenina al desarrollo científico, educativo y tecnológico de México. Durante esta edición, la delegación universitaria destacó con la presentación de cuatro proyectos interdisciplinarios que integran conocimiento científico, herramientas digitales y compromiso social: Aprendizaje-Servicio y Robótica Educativa: Transformación Social en la Formación de Estudiantes Universitarios; Loboteca, “Aullidos Culturales”: Plataforma Informativa, Cultural, Tecnológica y Científica; Mujer Segura: App de Seguridad y Asistencia; y el prototipo de aplicación móvil “Smarket”: La Clave para Compras Inteligentes y Ahorros Sostenibles. Las iniciativas reflejan la visión de una Universidad que impulsa soluciones innovadoras para atender necesidades reales de la sociedad, al tiempo que promueve el aprendizaje colaborativo y la vinculación entre distintas disciplinas.

La Dra. Estefanía Cerrillo Andrade destacó que este tipo de espacios permiten visibilizar el trabajo académico que se desarrolla desde las facultades universitarias y consolidar redes de colaboración en torno a proyectos que buscan generar cambios positivos mediante la ciencia, la educación y la tecnología. Por su parte, el M.C.I. Rogelio Perales Puente señaló que la participación en encuentros de alcance nacional fortalece el compromiso institucional con la investigación aplicada y demuestra que el conocimiento generado en las aulas y laboratorios puede traducirse en herramientas útiles para enfrentar los desafíos contemporáneos. Los representantes universitarios agradecieron el respaldo de las autoridades de la UAdeC y de sus respectivas facultades, cuyo apoyo hizo posible su participación en este encuentro y contribuye de manera permanente al impulso de proyectos académicos, científicos y de innovación que fortalecen el desarrollo de la comunidad universitaria.

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