Exigen ‘Burros Pardos’ transparencia y mejoras en el TecNM Saltillo (video)

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    Exigen ‘Burros Pardos’ transparencia y mejoras en el TecNM Saltillo (video)
    Los alumnos se concentraron a las afueras del plantel con consignas y mantas alusivas al movimiento estudiantil. ANTONIO SANTOS

Alrededor de poco más de 200 estudiantes mantienen bloqueada la Venustiano Carranza; demandan aclarar los gastos de un viaje a Japón, el destino de fondos de una carrera 5K y presuntas irregularidades del personal

Un grupo de aproximadamente 200 estudiantes del TecNM Campus Saltillo mantiene bloqueado el bulevar Venustiano Carranza desde las 10:30 horas de este martes. Identificados como el Movimiento Estudiantil de Burros Pardos, los inconformes exigen el cumplimiento de un pliego petitorio y mejoras integrales en las instalaciones educativas.

María Fernanda, alumna de tercer semestre de Mecatrónica, denunció fallas en la infraestructura que afectan su día a día, como goteras, aires acondicionados descompuestos, falta de insumos de higiene y espacios culturales insuficientes, incluyendo la ausencia de piso de duela para las actividades de folclor.

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“Se les tiene que hacer aproximadamente de seis a siete reportes para que muy apenas nos manden un técnico”, afirmó la estudiante, al señalar que compromisos previos solo se han atendido de manera temporal.

SEÑALAN OPACIDAD FINANCIERA Y LABORAL

El pliego de exigencias de la comunidad estudiantil incluye un fuerte llamado a la transparencia sobre los recursos financieros y la gestión interna.

$!Cientos de estudiantes del TecNM mantienen cerrada la circulación vehicular sobre el Bulevar Venustiano Carranza.
Cientos de estudiantes del TecNM mantienen cerrada la circulación vehicular sobre el Bulevar Venustiano Carranza. ANTONIO SANTOS

Los alumnos demandan aclarar el destino exacto de los fondos recaudados en la reciente carrera 5K, incluyendo si las playeras y los alimentos entregados fueron elaborados o patrocinados.

Asimismo, solicitan rendir cuentas sobre un reciente viaje a Japón, exigiendo hacer pública la lista de asistentes, la justificación de su participación y las evidencias de las actividades educativas realizadas.

$!Elementos de la Policía Municipal resguardan la zona, mientras el bloqueo afecta la circulación en los carriles centrales.
Elementos de la Policía Municipal resguardan la zona, mientras el bloqueo afecta la circulación en los carriles centrales. HOMERO SÁNCHEZ

A la par de estas dudas financieras, los jóvenes señalan presuntas irregularidades con el personal, como el uso de trabajadores de limpieza para la compra y traslado de mobiliario particular a domicilios de directivos.

En el ámbito del comercio estudiantil, los inconformes cuestionan la efectividad del evento Mercatec, al percibir que se otorga mayor prioridad y facilidades a los vendedores externos en comparación con los emprendedores locales de la propia institución.

Por ello, exigen reestructurar estos espacios para garantizar un apoyo real y justo al alumnado.

ESPERAN DIÁLOGO CON LA DIRECCIÓN

Iván de la Cruz Vázquez, estudiante de quinto semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial, explicó que el levantamiento del bloqueo dependerá de los acuerdos a los que se llegue en la mesa de diálogo y de la decisión de la comunidad estudiantil.

Los organizadores se mantienen afuera de la entrada lateral del instituto en espera de ser recibidos por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, lo que podría ocurrir alrededor de las 13:00 horas. De la Cruz reconoció avances en apoyos para clubes deportivos, pero señaló que persisten las carencias en el ámbito cultural.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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