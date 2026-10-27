Exigen ‘Burros Pardos’ transparencia y mejoras en el TecNM Saltillo (video)

Un grupo de aproximadamente 200 estudiantes del TecNM Campus Saltillo mantiene bloqueado el bulevar Venustiano Carranza desde las 10:30 horas de este martes. Identificados como el Movimiento Estudiantil de Burros Pardos, los inconformes exigen el cumplimiento de un pliego petitorio y mejoras integrales en las instalaciones educativas. María Fernanda, alumna de tercer semestre de Mecatrónica, denunció fallas en la infraestructura que afectan su día a día, como goteras, aires acondicionados descompuestos, falta de insumos de higiene y espacios culturales insuficientes, incluyendo la ausencia de piso de duela para las actividades de folclor.

“Se les tiene que hacer aproximadamente de seis a siete reportes para que muy apenas nos manden un técnico”, afirmó la estudiante, al señalar que compromisos previos solo se han atendido de manera temporal. SEÑALAN OPACIDAD FINANCIERA Y LABORAL El pliego de exigencias de la comunidad estudiantil incluye un fuerte llamado a la transparencia sobre los recursos financieros y la gestión interna.

Los alumnos demandan aclarar el destino exacto de los fondos recaudados en la reciente carrera 5K, incluyendo si las playeras y los alimentos entregados fueron elaborados o patrocinados. Asimismo, solicitan rendir cuentas sobre un reciente viaje a Japón, exigiendo hacer pública la lista de asistentes, la justificación de su participación y las evidencias de las actividades educativas realizadas.

A la par de estas dudas financieras, los jóvenes señalan presuntas irregularidades con el personal, como el uso de trabajadores de limpieza para la compra y traslado de mobiliario particular a domicilios de directivos. En el ámbito del comercio estudiantil, los inconformes cuestionan la efectividad del evento Mercatec, al percibir que se otorga mayor prioridad y facilidades a los vendedores externos en comparación con los emprendedores locales de la propia institución.

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Por ello, exigen reestructurar estos espacios para garantizar un apoyo real y justo al alumnado. ESPERAN DIÁLOGO CON LA DIRECCIÓN Iván de la Cruz Vázquez, estudiante de quinto semestre de Ingeniería en Gestión Empresarial, explicó que el levantamiento del bloqueo dependerá de los acuerdos a los que se llegue en la mesa de diálogo y de la decisión de la comunidad estudiantil.

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Los organizadores se mantienen afuera de la entrada lateral del instituto en espera de ser recibidos por la directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, lo que podría ocurrir alrededor de las 13:00 horas. De la Cruz reconoció avances en apoyos para clubes deportivos, pero señaló que persisten las carencias en el ámbito cultural.

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