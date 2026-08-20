$!Abren en Saltillo reclutamiento para agentes de Investigación e Inteligencia federal, con sueldo de 32 mil pesos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal abrió una convocatoria para incorporar a nuevos Agentes de Investigación e Inteligencia, proceso que tendrá actividades de reclutamiento y preselección en Saltillo durante los próximos días. La oferta está dirigida a personas de entre 23 y 35 años, con licenciatura concluida y disposición para desarrollar una carrera profesional vinculada con las tareas de seguridad y servicio público.

El puesto contempla un salario mensual neto de 32 mil pesos, además de la posibilidad de integrarse a una corporación federal dedicada a labores de investigación e inteligencia. SALTILLO SERÁ SEDE DEL PROCESO El proceso comenzará el 26 de agosto, con la Feria de Empleo Saltillo 2026, que se llevará a cabo de las 09:00 a las 14:00 horas en el Centro de Convenciones de Canacintra, ubicado en el bulevar Vito Alessio Robles 2888. Durante esta jornada se realizará la recepción de documentos de los aspirantes interesados en participar en la convocatoria. Las actividades continuarán el 27 y 28 de agosto, de las 09:00 horas, en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, localizadas en el bulevar Carlos Abedrop Dávila 2610, en el Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo. En estas dos fechas se desarrollará la etapa de reclutamiento y preselección, que contempla recepción documental, además de evaluaciones médicas y físicas. Para esta fase, los aspirantes deberán acudir con ropa deportiva.

REQUISITOS Y REGISTRO EN LÍNEA La convocatoria establece como requisitos principales tener entre 23 y 35 años y contar con estudios de Licenciatura concluidos. Las personas interesadas deberán realizar su registro a través del portal reclutamiento.sspc.gob.mx, donde podrán consultar la información relacionada con el proceso de incorporación. Para solicitar mayores informes, la SSPC puso a disposición el número telefónico 55 1103 6000, con las extensiones 71330, 11660 y 11663. La dependencia llamó a quienes cumplan con el perfil a aprovechar la jornada de reclutamiento y participar en el proceso para integrarse como Agentes de Investigación e Inteligencia.

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