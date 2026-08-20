Donan oficina móvil, patrulla y 20 cámaras para reforzar seguridad en Derramadero, Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Donan oficina móvil, patrulla y 20 cámaras para reforzar seguridad en Derramadero, Saltillo
    La oficina móvil permitirá a elementos municipales monitorear durante las 24 horas las cámaras instaladas en la zona industrial y rural de Derramadero. FRANCISCO MUÑÍZ

La Sección 23 del sindicato automotriz destinó más de 1.9 millones de pesos al equipamiento que permitirá ampliar la vigilancia en la zona industrial y rural

Con una oficina móvil que funcionará como estación del Centro de Control y Comando, una unidad policial y 20 cámaras de videovigilancia, fue reforzada la infraestructura de seguridad en el sector industrial de Derramadero.

La entrega fue realizada por la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Similares y Conexos de la República Mexicana al Municipio de Saltillo. La inversión superó los 1.9 millones de pesos, de acuerdo con el notario público 128, Carlos Alberto Estrada Flores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/policias-llevan-juguetes-y-convivencia-a-ninas-y-ninos-de-mision-cerritos-en-saltillo-JM22957284

En el evento participaron el alcalde Javier Díaz González; el comandante de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiroz Muñoz; el secretario general de la Sección 23, Guillermo Díaz Castañeda, y el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, además de autoridades militares, municipales y representantes sindicales.

Garza Félix destacó la coordinación entre sociedad y gobierno como uno de los factores para mantener las condiciones de seguridad en Saltillo.

“La seguridad es la base para que grandes cosas sucedan y esta no sería posible sin un elemento que en esta ciudad hay, que es la suma entre sociedad y gobierno, y esta alianza es la que hoy nos tiene aquí”, expresó.

El comisionado explicó que la oficina móvil permitirá monitorear durante las 24 horas las cámaras instaladas en la zona industrial y rural de Derramadero. La nueva unidad policial será utilizada para realizar recorridos y atender reportes como primer respondiente.

$!La Sección 23 del sindicato automotriz destinó más de 1.9 millones de pesos a la oficina móvil, una patrulla y 20 cámaras de videovigilancia.
La Sección 23 del sindicato automotriz destinó más de 1.9 millones de pesos a la oficina móvil, una patrulla y 20 cámaras de videovigilancia. FRANCISCO MUÑÍZ

Detalló que la donación contempla una oficina móvil, una unidad policial RAM 1500 Truck Cap 4x2, de ocho cilindros y transmisión automática, así como 20 cámaras PTZ de la marca Dahua.

DONACIÓN SUPERA LOS 1.9 MILLONES DE PESOS

El notario público Carlos Alberto Estrada Flores informó que se realizaron los trámites legales para formalizar la donación y señaló que los bienes entregados representan una inversión superior a 1.9 millones de pesos.

“Nuestro secretario general, con una visión de compromiso social y de fortalecimiento de la seguridad, hoy reafirma su alianza con el gobierno estatal y con el gobierno municipal con la donación de un vehículo policial, una oficina móvil y 20 cámaras de videovigilancia”, señaló.

Estrada Flores sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad también contribuye a generar condiciones para la llegada de nuevas inversiones y empleos a la región. Además, destacó la coordinación entre autoridades municipales y estatales y la participación de la organización sindical en acciones relacionadas con la seguridad.

MUNICIPIO DESTINA MÁS DE 1,100 MDP A SEGURIDAD

El alcalde Javier Díaz González agradeció la aportación de la Sección 23 y señaló que el nuevo equipo permitirá incrementar la presencia policial en Derramadero.

$!Autoridades municipales y militares recorrieron la nueva estación de monitoreo entregada para reforzar la vigilancia en el sector.
Autoridades municipales y militares recorrieron la nueva estación de monitoreo entregada para reforzar la vigilancia en el sector. FRANCISCO MUÑÍZ

“Este esfuerzo y este apoyo de mi amigo Memo Díaz Castañeda, secretario general de la Sección 23, con esta oficina móvil, con esta unidad de policía, con estas cámaras para seguir manteniendo la tranquilidad y la paz de la gente que trabaja aquí, de la gente que transita en este valle de Derramadero, es de mucha importancia y nos va a ayudar bastante”, expresó.

Díaz González señaló que durante este año el Municipio contempla una inversión de más de 1,100 millones de pesos en seguridad y destacó la coordinación con las fuerzas federales y estatales.

“Este año estamos invirtiendo en seguridad más de 1,100 millones de pesos. Una gran cantidad de lana, pero para que vean que es la prioridad de prioridades y seguiremos trabajando en ese sentido”, apuntó.

$!El alcalde Javier Díaz señaló que el nuevo equipamiento permitirá incrementar la presencia policial en Derramadero.
El alcalde Javier Díaz señaló que el nuevo equipamiento permitirá incrementar la presencia policial en Derramadero. FRANCISCO MUÑÍZ

El alcalde también mencionó la participación de ciudadanos e iniciativa privada mediante donaciones anteriores de cámaras, bicicletas eléctricas y motocicletas para distintas áreas de la corporación municipal.

Al finalizar el evento se realizó el corte de listón y la entrega de la oficina móvil, además de un recorrido por sus instalaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Tecnología

Localizaciones


Saltillo
Derramadero

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cole y Harfuch: Amigo del alma

Cole y Harfuch: Amigo del alma
true

Coahuila: Será Lenin Pérez candidato de UDC a la alcaldía de Acuña
true

POLITICÓN: ¿Quién se anima en Morena a entrarle? PRI ‘amarra’ Saltillo, Torreón y Monclova con Javier Díaz, Riquelme y Carlos Villarreal
Las escuelas de la región carbonífera de Coahuila se alistan para recibir a los alumnos en el inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Regresan a clases casi 7 mil alumnos de primaria en la región carbonífera de Coahuila
El ejemplo muestra un mensaje enviado desde un número desconocido que asegura ser un familiar.

Advierte Policía Cibernética de Coahuila ante fraudes: ‘antes de transferir, detente y verifica’
La nueva playera oficial apuesta por un diseño colorido y alejado de los tonos institucionales de Pollo Feliz, pensado para que los corredores puedan utilizarla también fuera de la competencia.

Carrera Feliz 2026 en Saltillo: fecha, ruta, categorías y costo del kit
Una mujer mayor sostiene a su gato en brazos, sentada junto a sus pertenencias delante de un edificio residencial que sufrió importantes daños en un ataque nocturno ruso, en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026.

Un ataque con misiles rusos contra la capital de Ucrania deja al menos 14 muertos y 33 heridos
También podrían alcanzar a gobiernos, bancos, empresas, instituciones financieras, aeropuertos y otras entidades que, a juicio de Washington, continúen proporcionando respaldo económico o comercial a Teherán.

Trump anuncia el ‘Día D económico’ contra Irán, ‘la operación económica más aplastante jamás realizada’