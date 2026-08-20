Donan oficina móvil, patrulla y 20 cámaras para reforzar seguridad en Derramadero, Saltillo

Con una oficina móvil que funcionará como estación del Centro de Control y Comando, una unidad policial y 20 cámaras de videovigilancia, fue reforzada la infraestructura de seguridad en el sector industrial de Derramadero. La entrega fue realizada por la Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz y Similares y Conexos de la República Mexicana al Municipio de Saltillo. La inversión superó los 1.9 millones de pesos, de acuerdo con el notario público 128, Carlos Alberto Estrada Flores.

En el evento participaron el alcalde Javier Díaz González; el comandante de la Sexta Zona Militar, Juan Carlos Quiroz Muñoz; el secretario general de la Sección 23, Guillermo Díaz Castañeda, y el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, además de autoridades militares, municipales y representantes sindicales. Garza Félix destacó la coordinación entre sociedad y gobierno como uno de los factores para mantener las condiciones de seguridad en Saltillo. “La seguridad es la base para que grandes cosas sucedan y esta no sería posible sin un elemento que en esta ciudad hay, que es la suma entre sociedad y gobierno, y esta alianza es la que hoy nos tiene aquí”, expresó. El comisionado explicó que la oficina móvil permitirá monitorear durante las 24 horas las cámaras instaladas en la zona industrial y rural de Derramadero. La nueva unidad policial será utilizada para realizar recorridos y atender reportes como primer respondiente.

Detalló que la donación contempla una oficina móvil, una unidad policial RAM 1500 Truck Cap 4x2, de ocho cilindros y transmisión automática, así como 20 cámaras PTZ de la marca Dahua. DONACIÓN SUPERA LOS 1.9 MILLONES DE PESOS El notario público Carlos Alberto Estrada Flores informó que se realizaron los trámites legales para formalizar la donación y señaló que los bienes entregados representan una inversión superior a 1.9 millones de pesos. “Nuestro secretario general, con una visión de compromiso social y de fortalecimiento de la seguridad, hoy reafirma su alianza con el gobierno estatal y con el gobierno municipal con la donación de un vehículo policial, una oficina móvil y 20 cámaras de videovigilancia”, señaló. Estrada Flores sostuvo que el fortalecimiento de la seguridad también contribuye a generar condiciones para la llegada de nuevas inversiones y empleos a la región. Además, destacó la coordinación entre autoridades municipales y estatales y la participación de la organización sindical en acciones relacionadas con la seguridad. MUNICIPIO DESTINA MÁS DE 1,100 MDP A SEGURIDAD El alcalde Javier Díaz González agradeció la aportación de la Sección 23 y señaló que el nuevo equipo permitirá incrementar la presencia policial en Derramadero.

“Este esfuerzo y este apoyo de mi amigo Memo Díaz Castañeda, secretario general de la Sección 23, con esta oficina móvil, con esta unidad de policía, con estas cámaras para seguir manteniendo la tranquilidad y la paz de la gente que trabaja aquí, de la gente que transita en este valle de Derramadero, es de mucha importancia y nos va a ayudar bastante”, expresó. Díaz González señaló que durante este año el Municipio contempla una inversión de más de 1,100 millones de pesos en seguridad y destacó la coordinación con las fuerzas federales y estatales. “Este año estamos invirtiendo en seguridad más de 1,100 millones de pesos. Una gran cantidad de lana, pero para que vean que es la prioridad de prioridades y seguiremos trabajando en ese sentido”, apuntó.

El alcalde también mencionó la participación de ciudadanos e iniciativa privada mediante donaciones anteriores de cámaras, bicicletas eléctricas y motocicletas para distintas áreas de la corporación municipal. Al finalizar el evento se realizó el corte de listón y la entrega de la oficina móvil, además de un recorrido por sus instalaciones.