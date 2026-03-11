Abrirá UAdeC diplomado internacional sobre análisis cualitativos

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Abrirá UAdeC diplomado internacional sobre análisis cualitativos
    El diplomado fue presentado por el director, César de León; la encargada de Posgrado, Karina Castro, y la responsable de Educación Continua, Nailea Handal. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

El programa iniciará el 11 de abril y está dirigido a estudiantes, docentes e investigadores de áreas sociales y humanísticas

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrirá un Diplomado Internacional en Análisis de Datos Cualitativos. Se trata de un programa académico orientado a fortalecer la formación en investigación social y el manejo de herramientas para estudiar fenómenos complejos.

El diplomado comenzará el 11 de abril y tendrá una duración de tres meses, con sesiones virtuales cada sábado de 9:00 a 14:00 horas a través de la plataforma Microsoft Teams.

Autoridades académicas, señalaron que la convocatoria está dirigida a profesionistas, investigadores, docentes y estudiantes avanzados de disciplinas como ciencias sociales, humanidades, educación, psicología, salud y antropología.

El objetivo del diplomado es desarrollar habilidades para analizar información cualitativa con métodos sistemáticos, a través de técnicas de codificación, interpretación de datos y el uso de software especializado en investigación.

El programa académico está dividido en cuatro módulos, que abarcan desde la introducción al análisis de datos cualitativos hasta la validación, triangulación e interpretación de resultados.

Como parte del proceso formativo, los participantes deberán desarrollar un proyecto de investigación propio, el cual será presentado tanto en formato escrito como mediante una exposición académica.

$!El diplomado se dividrá en 4 módulos y tendrá duración de un mes con sesiones sabatinas.
El diplomado se dividrá en 4 módulos y tendrá duración de un mes con sesiones sabatinas. CORTESÍA

El costo de inscripción será de 400 pesos, mientras que el diplomado completo tendrá un costo de 4 mil 950 pesos. Los organizadores informaron que existen becas y facilidades de pago para quienes deseen participar.

Las personas interesadas pueden solicitar información o realizar su inscripción a través del departamento de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Trabajo Social, al teléfono (844) 143 21 478 o mediante el correo posgradofts@uadec.edu.mx.

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

