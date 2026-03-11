Abrirá UAdeC diplomado internacional sobre análisis cualitativos

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) abrirá un Diplomado Internacional en Análisis de Datos Cualitativos. Se trata de un programa académico orientado a fortalecer la formación en investigación social y el manejo de herramientas para estudiar fenómenos complejos.

El diplomado comenzará el 11 de abril y tendrá una duración de tres meses, con sesiones virtuales cada sábado de 9:00 a 14:00 horas a través de la plataforma Microsoft Teams.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: UAdeC ofrece consultas médicas y dentales a bajo costo en la colonia Panteones

Autoridades académicas, señalaron que la convocatoria está dirigida a profesionistas, investigadores, docentes y estudiantes avanzados de disciplinas como ciencias sociales, humanidades, educación, psicología, salud y antropología.

El objetivo del diplomado es desarrollar habilidades para analizar información cualitativa con métodos sistemáticos, a través de técnicas de codificación, interpretación de datos y el uso de software especializado en investigación.

El programa académico está dividido en cuatro módulos, que abarcan desde la introducción al análisis de datos cualitativos hasta la validación, triangulación e interpretación de resultados.

Como parte del proceso formativo, los participantes deberán desarrollar un proyecto de investigación propio, el cual será presentado tanto en formato escrito como mediante una exposición académica.