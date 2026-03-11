Saltillo: UAdeC ofrece consultas médicas y dentales a bajo costo en la colonia Panteones

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ofrece servicios médicos y odontológicos de bajo costo en el Centro Comunitario Panteones, en Saltillo. El objetivo es facilitar el acceso a atención básica de salud para habitantes del sector.

Los universitarios brindan desde consultas médicas generales—por un costo de 30 pesos— hasta servicios especializados como pediátrica, ginecológica, perinatal, control de hipertensión, seguimiento a pacientes con diabetes y orientación en planificación familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Asume Norma Judith Catache dirección de la Escuela de Sistemas de la UAdeC Unidad Norte

Además, el centro cuenta con atención odontológica. Se ofrece consulta dental, profilaxis, extracciones, amalgamas, curaciones, radiografías y resinas, con tarifas accesibles para la población.

El costo de los servicios especializados o tratamientos dentales presentan variaciones dependiendo del procedimiento.

El horario de atención en el Centro Comunitario es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Se ubica en lla calle Capitán Santos Rojo, colonia Panteones, frente a la Escuela Primaria Brígida García de Juárez.