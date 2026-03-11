Saltillo: UAdeC ofrece consultas médicas y dentales a bajo costo en la colonia Panteones
Estudiantes también realizaron brigadas informativas en la zona para difundir los servicios de salud disponibles para la población
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ofrece servicios médicos y odontológicos de bajo costo en el Centro Comunitario Panteones, en Saltillo. El objetivo es facilitar el acceso a atención básica de salud para habitantes del sector.
Los universitarios brindan desde consultas médicas generales—por un costo de 30 pesos— hasta servicios especializados como pediátrica, ginecológica, perinatal, control de hipertensión, seguimiento a pacientes con diabetes y orientación en planificación familiar.
Además, el centro cuenta con atención odontológica. Se ofrece consulta dental, profilaxis, extracciones, amalgamas, curaciones, radiografías y resinas, con tarifas accesibles para la población.
El costo de los servicios especializados o tratamientos dentales presentan variaciones dependiendo del procedimiento.
El horario de atención en el Centro Comunitario es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Se ubica en lla calle Capitán Santos Rojo, colonia Panteones, frente a la Escuela Primaria Brígida García de Juárez.
Además de las atenciones médicas, estudiantes del programa “Lobos en Acción” del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH) “Salvador González Lobo” realizaron una jornada informativa en la zona.
Durante la actividad, los alumnos entregaron 130 kits con cubrebocas lavables, acompañados de volantes con información sobre las consultas disponibles en el centro comunitario.
Estas acciones forman parte de los programas de extensión universitaria de la UAdeC, que buscan fortalecer el vínculo con la comunidad mediante servicios que contribuyan al bienestar de la población.