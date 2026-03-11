Saltillo: UAdeC ofrece consultas médicas y dentales a bajo costo en la colonia Panteones

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Saltillo: UAdeC ofrece consultas médicas y dentales a bajo costo en la colonia Panteones
    A través del programa “Lobos al rescate”, se entregaron 130 kits con cubrebocas lavables. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Brigadas
Educación
Salud

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Estudiantes también realizaron brigadas informativas en la zona para difundir los servicios de salud disponibles para la población

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ofrece servicios médicos y odontológicos de bajo costo en el Centro Comunitario Panteones, en Saltillo. El objetivo es facilitar el acceso a atención básica de salud para habitantes del sector.

Los universitarios brindan desde consultas médicas generales—por un costo de 30 pesos— hasta servicios especializados como pediátrica, ginecológica, perinatal, control de hipertensión, seguimiento a pacientes con diabetes y orientación en planificación familiar.

TE PUEDE INTERESAR: Asume Norma Judith Catache dirección de la Escuela de Sistemas de la UAdeC Unidad Norte

Además, el centro cuenta con atención odontológica. Se ofrece consulta dental, profilaxis, extracciones, amalgamas, curaciones, radiografías y resinas, con tarifas accesibles para la población.

El costo de los servicios especializados o tratamientos dentales presentan variaciones dependiendo del procedimiento.

El horario de atención en el Centro Comunitario es de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. Se ubica en lla calle Capitán Santos Rojo, colonia Panteones, frente a la Escuela Primaria Brígida García de Juárez.

$!Los universitarios distribuyeron información para dar a conocer los servicios que se ofrecen en el Centro Comunitario.
Los universitarios distribuyeron información para dar a conocer los servicios que se ofrecen en el Centro Comunitario. CORTESÍA

Además de las atenciones médicas, estudiantes del programa “Lobos en Acción” del Instituto de Ciencias y Humanidades (ICH) “Salvador González Lobo” realizaron una jornada informativa en la zona.

Durante la actividad, los alumnos entregaron 130 kits con cubrebocas lavables, acompañados de volantes con información sobre las consultas disponibles en el centro comunitario.

Estas acciones forman parte de los programas de extensión universitaria de la UAdeC, que buscan fortalecer el vínculo con la comunidad mediante servicios que contribuyan al bienestar de la población.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
Educación
Salud

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cosechando en Palenque

Cosechando en Palenque
true

Bobby y Pedro Haces, en el Mundial de Beisbol
true

POLITICÓN: ¿Habrá limpia en la Policía de Coahuila? Tras escándalo del Jimulcazo, indagan a mando policial
El número de reportes sospechosos de sarampión en el estado aumentó a 115 personas en análisis.

Reportan dos casos nuevos de sarampión; suman siete casos confirmados en Coahuila
El régimen iraní había advertido que cualquier barco que atravesara el Estrecho de Ormuz sería atacado, y el canal ha permanecido prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra.

Reporta EU destrucción de 16 buques minadores de Irán en el Estrecho de Ormuz
Además de su convocatoria al Pachuca, Dayra está preseleccionada para representar a Coahuila en la Olimpiada Nacional 2026.

Dayra Ruiz de Atlas Élite Saltillo convocada a visorías del Club Pachuca
Soldados de la Guardia Nacional vigilan durante un control vial en Culiacán, Sinaloa, México, el 4 de febrero de 2026.

En Sinaloa, algunos ven a Trump como última opción contra la violencia de los cárteles
Una multitud se reúne para celebrar a Mojtaba Jamenei, hijo del recientemente asesinado líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, como sucesor de su padre en la plaza Enghelab de Teherán, Irán.

El nuevo líder supremo de Irán hereda la poderosa oficina que domina al país