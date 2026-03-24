Abrirán en Saltillo centro con clínica y atención al maltrato animal

De acuerdo con Alejandro Gutiérrez, integrante de la organización, el proyecto ha sido impulsado con recursos propios y donaciones, ante la falta de financiamiento público.

La asociación civil Dignidad por los Animales alista la apertura de su centro de operaciones en Saltillo . Será un espacio que concentrará atención médica, servicios de esterilización, asesoría jurídica y apoyo integral para casos de maltrato animal.

“Es un centro que hemos hecho con mucho esfuerzo en Dignidad Animal, donde vamos a tener un área jurídica para atender todos los temas de crueldad y maltrato”, explicó.

El espacio contará con clínica veterinaria, farmacia, quirófano fijo —que se sumará al quirófano móvil con el que ya recorren distintos puntos del estado—, así como un área de recuperación con capacidad para 55 perros.

También incluirá una estética canina para higiene y cuidado, además de un proyecto en desarrollo para la producción de alimento accesible.

“Estamos llevando a cabo la construcción de una planta de alimentos de muy bajo costo, con apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila y empresarios que nos han ofrecido insumos, para que cualquier persona pueda dar alimento de alta calidad a sus mascotas”, señaló.

¿CÓMO OPERARÁ EL CENTRO?

El centro estará ubicado en Mariano Abasolo 1551, en la Zona Centro, y se prevé que abra al público a partir del 26 de marzo. El servicio será abierto al público en general, aunque en el caso de las esterilizaciones móviles se requerirá organización previa.

“Va a haber un teléfono para solicitar la visita, con ciertos requisitos, porque es muy costoso mover un quirófano. La idea es que se organicen para que sea viable llevar las jornadas”, explicó.

Gutiérrez aclaró que el espacio no funcionará como albergue permanente, sino como un centro de atención y recuperación.

“No somos un albergue de resguardo. Tenemos un área de recuperación donde atendemos perritos atropellados, lesionados o víctimas de maltrato, los canalizamos y se les da atención médica”, detalló.