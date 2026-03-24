Abrirán en Saltillo centro con clínica y atención al maltrato animal
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Gracias a las aportaciones y donativos, Dignidad Animal A.C. pondrá a disposición servicios y alimento a bajo costo para mascotas
La asociación civil Dignidad por los Animales alista la apertura de su centro de operaciones en Saltillo. Será un espacio que concentrará atención médica, servicios de esterilización, asesoría jurídica y apoyo integral para casos de maltrato animal.
De acuerdo con Alejandro Gutiérrez, integrante de la organización, el proyecto ha sido impulsado con recursos propios y donaciones, ante la falta de financiamiento público.
“Es un centro que hemos hecho con mucho esfuerzo en Dignidad Animal, donde vamos a tener un área jurídica para atender todos los temas de crueldad y maltrato”, explicó.
El espacio contará con clínica veterinaria, farmacia, quirófano fijo —que se sumará al quirófano móvil con el que ya recorren distintos puntos del estado—, así como un área de recuperación con capacidad para 55 perros.
También incluirá una estética canina para higiene y cuidado, además de un proyecto en desarrollo para la producción de alimento accesible.
“Estamos llevando a cabo la construcción de una planta de alimentos de muy bajo costo, con apoyo de la Universidad Autónoma de Coahuila y empresarios que nos han ofrecido insumos, para que cualquier persona pueda dar alimento de alta calidad a sus mascotas”, señaló.
¿CÓMO OPERARÁ EL CENTRO?
El centro estará ubicado en Mariano Abasolo 1551, en la Zona Centro, y se prevé que abra al público a partir del 26 de marzo. El servicio será abierto al público en general, aunque en el caso de las esterilizaciones móviles se requerirá organización previa.
“Va a haber un teléfono para solicitar la visita, con ciertos requisitos, porque es muy costoso mover un quirófano. La idea es que se organicen para que sea viable llevar las jornadas”, explicó.
Gutiérrez aclaró que el espacio no funcionará como albergue permanente, sino como un centro de atención y recuperación.
“No somos un albergue de resguardo. Tenemos un área de recuperación donde atendemos perritos atropellados, lesionados o víctimas de maltrato, los canalizamos y se les da atención médica”, detalló.
SIN RECURSO PÚBLICO
La organización reiteró que opera sin apoyo gubernamental, por lo que depende de donaciones y colaboraciones para sostener sus actividades.
“Como no tenemos una dependencia gubernamental, tenemos que salir a buscar recursos. Hay donantes que apadrinan perritos y con eso salimos a esterilizar animales en situación de calle”, explicó.
Ejemplo de ello, dijo, es el quirófano móvil, que fue donado por una empresa local y ha permitido llevar servicios a distintos municipios.
Además, subrayó que se trata de una asociación civil sin fines de lucro y apartidista. “No tenemos ningún vínculo con partidos. Somos una asociación civil apartidista y sin fines de lucro”, puntualizó.
El centro, añadió, forma parte de una estrategia más amplia en la que la esterilización sigue siendo uno de los ejes principales para atender la sobrepoblación animal en la región.