Abuelas, principal apoyo para cuidar a niños durante vacaciones en Saltillo

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    Abuelas, principal apoyo para cuidar a niños durante vacaciones en Saltillo
    El incremento de mujeres en el mercado laboral y de hogares monoparentales ha reforzado el papel de las abuelas en el cuidado de niñas y niños. GENERADA POR IA

Ante las seis semanas sin clases, la mayoría de las familias recurre a los abuelos para el cuidado de los menores. Los cursos de verano son una alternativa, pero su costo limita el acceso.

Las vacaciones de verano vuelven a poner sobre las familias de Saltillo el reto del cuidado infantil. Con seis semanas sin clases en el calendario escolar, las abuelas, principalmente las maternas, continúan siendo la principal red de apoyo para madres y padres trabajadores.

Factores como el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral y el crecimiento de los hogares monoparentales han propiciado que mujeres de entre 40 y 70 años asuman, de manera informal, el cuidado diario de niñas y niños durante los periodos vacacionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/abuelas-saltillenses-salvan-las-vacaciones-ninos-se-quedan-bajo-su-cuidado-IH19780594

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las escuelas representan la principal infraestructura de cuidados en México, por lo que los periodos sin clases evidencian la falta de alternativas para las familias.

El Observatorio de Cuidados, desarrollado por la Secretaría de las Mujeres, El Colegio de México y ONU Mujeres, señala que en Saltillo habitan 185 mil 849 niñas y niños. Además, identifica 701 establecimientos que ofrecen servicios de cuidado para menores de 11 años, de los cuales el 14.7 por ciento son guarderías, el 44.6 por ciento preescolares y el 40.7 por ciento primarias.

Por su parte, el estudio Estados con Lupa de Género 2026, del IMCO, indica que en Coahuila el 44.6 por ciento de las niñas y niños de entre 0 y 5 años asiste a una guardería, centro de cuidados o preescolar, lo que refleja la importancia del sistema educativo como soporte para las labores de cuidado.

Ante este panorama, VANGUARDIA consultó a madres trabajadoras de Saltillo sobre cómo organizan el cuidado de sus hijos durante el verano. Seis de cada diez señalaron que los abuelos son quienes se hacen cargo de los menores durante las vacaciones, combinando este apoyo con cursos de verano, cuyos horarios suelen asemejarse a la jornada escolar, de aproximadamente 8:00 a 14:00 horas.

No obstante, como publicó previamente VANGUARDIA, estas alternativas no son accesibles para todas las familias, especialmente aquellas con dos o tres hijos, ya que el costo puede superar los 8 mil pesos por curso, cuya duración suele ser de una o dos semanas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/abuelos-de-coahuila-reciben-rehabilitacion-con-simulacion-cognitiva-unica-en-su-tipo-DC17153981

El IMCO advierte que las familias que no cuentan con redes de apoyo o con recursos para pagar servicios de cuidado suelen reducir su jornada laboral, solicitar permisos o incluso abandonar temporalmente el mercado de trabajo. Esta situación evidencia que las vacaciones escolares hacen más visible la insuficiente oferta de cuidados y la carga que continúa recayendo, principalmente, en las familias y, dentro de ellas, en las abuelas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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