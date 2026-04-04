Abuelas saltillenses ‘salvan’ las vacaciones: niños se quedan bajo su cuidado

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Coahuila
/ 4 abril 2026
    Abuelas saltillenses ‘salvan’ las vacaciones: niños se quedan bajo su cuidado
    Seis de cada diez familias dejan a sus hijos al cuidado de los abuelos. FREEPIK | Oksana Fishkis

Encuesta de VANGUARDIA revela que la mayoría de las familias en Saltillo confía en los abuelos para el cuidado de menores durante el periodo vacacional

Ante el periodo vacacional de Semana Santa, madres y padres de familia en Saltillo han tenido que buscar alternativas para el cuidado de sus hijos. Aunque existen opciones como campamentos de pascua, los abuelos y en particular las abuelas continúan siendo la principal red de apoyo.

De acuerdo con una encuesta levantada por VANGUARDIA entre padres y madres de la ciudad, seis de cada diez familias señalaron que son los abuelos quienes se hacen cargo de los menores durante días de asueto y vacaciones. El tiempo de resguardo oscila, en la mayoría de los casos, entre tres y cinco horas al día.

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Los datos también indican que los niños permanecen principalmente con los abuelos maternos, con una mayor presencia de las abuelitas como cuidadoras. La mayoría de los menores tiene entre 5 y 11 años de edad.

Un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes advierte que, aunque estas mujeres enfrentan niveles elevados de estrés y desacuerdos con sus hijas e hijos, también reportan sentirse más útiles, felices y con mejor estado de salud emocional al desempeñar este rol.

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El análisis, publicado en la revista CienciAcierta, señala que factores como el incremento de mujeres en el mercado laboral y el crecimiento de hogares monoparentales han impulsado el aumento de abuelas, mujeres de entre 40 y 70 años, como cuidadoras informales.

Según el calendario escolar vigente de la Secretaría de Educación de Coahuila, los estudiantes de educación básica retomarán clases el próximo lunes 13 de abril.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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