Acaba celebración en tragedia: pierde la vida en los XV años de su nieta, en Saltillo

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas, cuando el hombre comenzó a sentirse mal mientras convivía con familiares y amigos durante la celebración. De inmediato, los presentes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Un adulto mayor perdió la vida aparentemente por causas naturales mientras asistía a la fiesta de XV años de su nieta, en un salón de eventos ubicado sobre la calle Lucio Flores Saucedo, en la colonia Lomas de Guadalupe.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se determinó que el fallecimiento habría ocurrido por causas naturales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo sucedido y resguardar el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar las causas del deceso.