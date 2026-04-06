Acaba sobre la banqueta tras chocar contra poste por presunto ‘cerrón’ en Saltillo

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Acaba sobre la banqueta tras chocar contra poste por presunto ‘cerrón’ en Saltillo
    El conductor señaló que un taxi le cerró el paso, lo que provocó que no pudiera maniobrar y terminara fuera de la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

El conductor responsabilizó a un taxista de haberle cerrado el paso, lo que derivó en la pérdida de control y el choque contra infraestructura urbana

Contra un poste y sobre la banqueta, en la calle Simón Bolívar, casi esquina con Mariano Abasolo, terminó un automovilista luego de que presuntamente un taxi le cerrara el paso, en Saltillo.

Antes de las 11:00 horas de este lunes se registró el accidente, lo que movilizó al personal de la Policía Municipal de Tránsito al lugar de los hechos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/le-sube-la-presion-a-conductor-y-derriba-un-poste-en-saltillo-AA19800527
$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente registrado antes de las 11:00 de este lunes.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente registrado antes de las 11:00 de este lunes. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con lo informado por el conductor del vehículo, identificado como Edgar Fernando ¨N¨, de 54 años, circulaba por Mariano Abasolo cuando, al llegar al cruce con Simón Bolívar, un taxista se le atravesó, lo que le impidió maniobrar.

$!El impacto causó daños tanto en el poste de la Comisión Federal de Electricidad como en el vehículo involucrado.
El impacto causó daños tanto en el poste de la Comisión Federal de Electricidad como en el vehículo involucrado. ULISES MARTÍNEZ

Debido a esto, perdió el control del automóvil, subió a la banqueta y terminó impactándose contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, causando daños tanto en la estructura como en la unidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor permaneció en el lugar y se comunicó con su aseguradora para que se hiciera cargo de los daños ocasionados.

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