Acaba sobre la banqueta tras chocar contra poste por presunto ‘cerrón’ en Saltillo

Contra un poste y sobre la banqueta, en la calle Simón Bolívar, casi esquina con Mariano Abasolo, terminó un automovilista luego de que presuntamente un taxi le cerrara el paso, en Saltillo.

Antes de las 11:00 horas de este lunes se registró el accidente, lo que movilizó al personal de la Policía Municipal de Tránsito al lugar de los hechos.