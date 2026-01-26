Mujer cae en una cripta del panteón Santo Cristo de Saltillo

Una mujer que acudió a dar el último adiós a un ser querido en el panteón Santo Cristo cayó al fondo de una cripta, donde permaneció por más de veinte minutos.

El incidente fue reportado de urgencia a la línea de emergencias 911, por lo que se movilizó personal de Protección Civil y Bomberos, así como una ambulancia particular. Los rescatistas realizaron las labores de auxilio apoyados con un tripié y una camilla tipo canastilla. Fue necesario el descenso de paramédicos para valorar a Margarita N., de 59 años de edad, quien presentó una probable fractura en el tobillo derecho.

TE PUEDE INTERESAR: Alcohol, fuego y violencia: fin de semana crítico sacude a Saltillo y la región

Mientras era atendida, la mujer mencionó que se encontraba despidiendo a un familiar que ya había sido sepultado. Sin embargo, se paró sobre las tapas de concreto de una tumba ajena que no estaba debidamente enmarcada. La humedad provocó que la estructura se cuarteara y colapsara, cayendo la afectada a una profundidad cercana a los tres metros.

Debido a que no podía movilizarse, fue colocada en una camilla rígida y asegurada con cintas de velcro. Posteriormente, fue instalada en una camilla tipo canastilla para realizar las maniobras de ascenso. Tras varios minutos de labores, la lesionada fue transferida a una camilla de traslado y posteriormente abordada a una ambulancia. Paramédicos que prestan servicio en el camposanto la trasladaron al hospital Christus Muguerza, donde su estado de salud se reporta como estable.

CAE PARAMÉDICO EN OTRA TUMBA

Durante las labores de rescate, un paramédico que participaba en el operativo también sufrió una caída al interior de otra tumba. El incidente ocurrió al pisar una lápida que presentaba humedad debido a las lluvias. El empleado municipal logró salir por su propio pie y no presentó lesiones.