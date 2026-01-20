Choque de tren contra muro deja una persona sin vida y 5 pasajeros heridos de gravedad en España
Dando un total de 37 personas afectadas por el choque en el municipio de Gélida
Un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre las vías en una provincia de Barcelona, España, y dejó al menos un muerto y cinco personas heridas de gravedad, informó Protección Civil de la región de Cataluña.
“Último balance:1 persona muerta @semgencat ha atendido a 37 afectados 5 en estado grave (2 en Bellvitge, 1 en Vall d’Hebron, 1 en Mutua de Terrassa y 1 en Broggi) 6 menos graves (2 en St Boi, 2 en Camils, 1 en Broggi y 1 en Bellvitge) 26 en estado leve (8 en Vilafranca, 8 en Martorell, 1 en Broggi)”, se puede leer en el último reporte de Protección Civil.
El choque provocó la muerte del maquinista y hay 37 personas heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave y seis en situación menos grave, según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
ACCIDENTE FERROVIARIO
“Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje”, indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran “atendiendo a las personas heridas” por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida. De manera preliminar se habla de 15 personas heridas.
El muro de contención cayó sobre el tren en medio de una jornada de fuertes lluvias en Cataluña y con múltiples incidencias registradas en la red ferroviaria de la comunidad.
El accidente ocurrió en las cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, y en una jornada de fuertes lluvias en toda la región de Cataluña, en el noreste de España.
A la zona, han llegado 11 ambulancias y un equipo del cuerpo de bomberos de Cataluña. El teléfono de emergencias ha recibido 28 llamadas por este accidente.
Los servicios de emergencia se encuentran “atendiendo a las personas heridas”, añadieron, por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida.
El incidente se atribuye a las fuertes lluvias que han azotado la región, provocando el reblandecimiento de estructuras como el muro de contención.
CHOQUE EN CÓRDOBA
Este accidente sucede dos días después del choque entre dos trenes en Córdoba, en el sur de España, por causas que todavía se desconocen y que provocó la muerte de más de 41 personas.
El accidente ocurrió cuando la parte trasera de un tren que transportaba a 289 pasajeros en la ruta de Málaga a la capital, Madrid, se salió de las vías. Chocó contra un tren en sentido contrario que viajaba de Madrid a Huelva, otra ciudad del sur de España, según el operador ferroviario Adif.
La parte delantera del segundo tren, que transportaba a 184 personas, recibió el mayor impacto.
Este martes, los ciudadanos de España despertaron el martes con las banderas a media asta en el primero de tres días de luto por las víctimas del mortal accidente de tren en el sur del país, mientras que el número de personas sin vida subió a cuarenta y uno.
Fue después de que el ministro español de Transportes, Óscar Puente, dijera que se había descubierto otro cadáver cuando una grúa levantó un vagón dañado, que la cifra de muertos oficial aumentó a 41 el martes.