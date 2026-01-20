Choque de tren contra muro deja una persona sin vida y 5 pasajeros heridos de gravedad en España

Un tren de cercanías chocó este martes contra un muro de contención que cayó sobre las vías en una provincia de Barcelona, España, y dejó al menos un muerto y cinco personas heridas de gravedad, informó Protección Civil de la región de Cataluña. “Último balance:1 persona muerta @semgencat ha atendido a 37 afectados 5 en estado grave (2 en Bellvitge, 1 en Vall d’Hebron, 1 en Mutua de Terrassa y 1 en Broggi) 6 menos graves (2 en St Boi, 2 en Camils, 1 en Broggi y 1 en Bellvitge) 26 en estado leve (8 en Vilafranca, 8 en Martorell, 1 en Broggi)”, se puede leer en el último reporte de Protección Civil.

El choque provocó la muerte del maquinista y hay 37 personas heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave y seis en situación menos grave, según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). ACCIDENTE FERROVIARIO "Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", indicó Protección Civil en su cuenta de X, especificando que los servicios de emergencia se encuentran "atendiendo a las personas heridas" por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida. De manera preliminar se habla de 15 personas heridas.

El muro de contención cayó sobre el tren en medio de una jornada de fuertes lluvias en Cataluña y con múltiples incidencias registradas en la red ferroviaria de la comunidad. El accidente ocurrió en las cercanías entre las poblaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona, y en una jornada de fuertes lluvias en toda la región de Cataluña, en el noreste de España. El último reporte del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña señala que el choque provocó la muerte del maquinista, además de dejar 15 personas heridas, de las que tres se encuentran en estado grave y cinco en situación menos grave. A la zona, han llegado 11 ambulancias y un equipo del cuerpo de bomberos de Cataluña. El teléfono de emergencias ha recibido 28 llamadas por este accidente. Los servicios de emergencia se encuentran "atendiendo a las personas heridas", añadieron, por este suceso ocurrido cerca del municipio de Gélida. El incidente se atribuye a las fuertes lluvias que han azotado la región, provocando el reblandecimiento de estructuras como el muro de contención.