Saltillo: Flamazo durante llenado de tanque deja trabajador lesionado en Lomas de Lourdes

Un flamazo se registró la mañana de este viernes durante el término del llenado de un tanque estacionario en un domicilio ubicado en la calle Paseo de las Liebres número 585, en la colonia Lomas de Lourdes.

El incidente ocurrió cuando concluían las maniobras de abastecimiento de gas en el inmueble, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en el sector.

De acuerdo con la información disponible, Heriberto Almaguer Becerra, de 37 años, operador de una unidad de la empresa Gas La Encantada, se encontraba recogiendo la manguera tras finalizar el llenado.