Saltillo: Flamazo durante llenado de tanque deja trabajador lesionado en Lomas de Lourdes
El incidente ocurrió en la colonia Lomas de Lourdes, en la calle Paseo de las Liebres
Un flamazo se registró la mañana de este viernes durante el término del llenado de un tanque estacionario en un domicilio ubicado en la calle Paseo de las Liebres número 585, en la colonia Lomas de Lourdes.
El incidente ocurrió cuando concluían las maniobras de abastecimiento de gas en el inmueble, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia en el sector.
De acuerdo con la información disponible, Heriberto Almaguer Becerra, de 37 años, operador de una unidad de la empresa Gas La Encantada, se encontraba recogiendo la manguera tras finalizar el llenado.
En ese momento, la manguera habría generado una chispa y una salida de gas, lo que provocó un flamazo que alcanzó al trabajador.
Como resultado, el operador presentó quemaduras de primer grado en el rostro, brazos y tórax, siendo auxiliado por vecinos y posteriormente el personal de bomberos de la estación sur.
Paramédicos de la Cruz Roja arribaron en pocos minutos y le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fue trasladado a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS, para su valoración médica.