Accidente en carretera a Derramadero casi deja sin togas a alumnos del ICATEC
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Un choque entre una camioneta familiar y una unidad demo de una empresa ensambladora movilizó a bomberos en la carretera a Derramadero
Las togas y estolas que eran trasladadas hacia el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza (ICATEC) estuvieron a punto de no llegar a su destino luego de verse involucradas en un accidente vehicular registrado en la carretera a Derramadero.
El percance fue reportado alrededor de las 8:30 de la mañana, lo que movilizó a personal del cuerpo de Bomberos de la estación ubicada en la zona, ante el reporte de personas lesionadas.
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En el lugar fueron valoradas dos mujeres que viajaban a bordo de una camioneta Chrysler Voyager, conducida por Hipólito Carmona Pequeño, quien circulaba con vía libre por dicha vialidad.
De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Dodge RAM color guinda, unidad demo que salió de una de las empresas ensambladoras de Stellantis, se atravesó en el camino. El vehículo era conducido por Rogelio Alejandro “N”, de 58 años.
Tras la revisión médica se determinó que las mujeres no presentaban lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de sus aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados, mientras que la autoridad estatal tomó conocimiento de lo sucedido.