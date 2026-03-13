Accidente en carretera a Derramadero casi deja sin togas a alumnos del ICATEC

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Saltillo
/ 13 marzo 2026
    Accidente en carretera a Derramadero casi deja sin togas a alumnos del ICATEC
    Las togas y birretes fueron cambiados de vehículo para llegar a su destino. ULISES MARTÍNEZ

Un choque entre una camioneta familiar y una unidad demo de una empresa ensambladora movilizó a bomberos en la carretera a Derramadero

Las togas y estolas que eran trasladadas hacia el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza (ICATEC) estuvieron a punto de no llegar a su destino luego de verse involucradas en un accidente vehicular registrado en la carretera a Derramadero.

El percance fue reportado alrededor de las 8:30 de la mañana, lo que movilizó a personal del cuerpo de Bomberos de la estación ubicada en la zona, ante el reporte de personas lesionadas.

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$!Bomberos acudieron al lugar tras el reporte de personas lesionadas.
Bomberos acudieron al lugar tras el reporte de personas lesionadas. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar fueron valoradas dos mujeres que viajaban a bordo de una camioneta Chrysler Voyager, conducida por Hipólito Carmona Pequeño, quien circulaba con vía libre por dicha vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Dodge RAM color guinda, unidad demo que salió de una de las empresas ensambladoras de Stellantis, se atravesó en el camino. El vehículo era conducido por Rogelio Alejandro “N”, de 58 años.

$!El choque ocurrió la mañana de este lunes en la carretera a Derramadero.
El choque ocurrió la mañana de este lunes en la carretera a Derramadero. ULISES MARTÍNEZ

Tras la revisión médica se determinó que las mujeres no presentaban lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Ambos conductores permanecieron en el sitio a la espera de sus aseguradoras para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados, mientras que la autoridad estatal tomó conocimiento de lo sucedido.

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