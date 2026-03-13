Accidente en carretera a Derramadero casi deja sin togas a alumnos del ICATEC

Las togas y estolas que eran trasladadas hacia el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila de Zaragoza (ICATEC) estuvieron a punto de no llegar a su destino luego de verse involucradas en un accidente vehicular registrado en la carretera a Derramadero.

El percance fue reportado alrededor de las 8:30 de la mañana, lo que movilizó a personal del cuerpo de Bomberos de la estación ubicada en la zona, ante el reporte de personas lesionadas.

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