Coahuila: Aumenta 17% población que trabaja 48 horas o más a la semana

Coahuila
/ 13 marzo 2026
    En febrero se aprobó una reforma a nivel federal para reducir a 40 horas la jornada laboral semanal en México. UNSPLASH

Al cierre de 2025, la ENOE del Inegi arrojó que 412 mil 995 trabajadores superan el máximo de horas que contempla la ley por semana

Ante la aprobación de la reforma que reducirá de forma gradual -hacia 2030- la jornada laboral semanal a 40 horas en el País, en Coahuila hubo un incremento de 17 por ciento en la población que trabaja más de 48 horas, límite máximo en la ley antes de aprobarse la enmienda.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el último trimestre de 2025 había en la entidad 412 mil 995 trabajadores con jornadas laborales de 48 horas o más a la semana.

Lo anterior implica un crecimiento de 17 por ciento en la cifra de trabajadores en esas condiciones, si se compara con la del último trimestre del año anterior (2024).

La misma encuesta señala que, al cierre de 2024, había 353 mil 750 trabajadores cumpliendo 48 horas o más a la semana en sus centros de trabajo, es decir, de un año a otro la cifra creció en 59 mil 245.

Por horas trabajadas, el grupo más extenso en Coahuila es el de quienes promedian entre 35 y 48 horas laboradas a la semana, 865 mil 667 personas, seguido de los que lo hacen 48 horas o más.

En tercer lugar está la población que trabaja de 15 a 34 horas semanales, 198 mil 987 trabajadores; en cuarto lugar los que trabajan menos de 15 horas, con 90 mil 668 trabajadores; y finalmente están los ausentes con vínculo temporal, 25 mil 263 trabajadores.

La reforma aprobada en febrero reducirá la jornada laboral semanal en el País, que actualmente es de 48 horas como máximo y, a partir de 2027, se empezará a reducir dos horas cada año hasta llegar a las 40 horas en 2030.

