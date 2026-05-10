Dormita mujer al volante y provoca choque contra dos vehículos estacionados, en Saltillo

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    Dormita mujer al volante y provoca choque contra dos vehículos estacionados, en Saltillo
    El fuerte impacto registrado entre las calles 52 y 56 provocó la movilización de vecinos del sector, quienes salieron de sus domicilios alarmados por el estruendo ocasionado tras la colisión entre los vehículos involucrados. MARTÍN ROJAS

El percance dejó cuantiosos daños materiales, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas

La conductora de un vehículo de la marca Chevrolet ocasionó un aparatoso percance vehicular luego de que presuntamente se quedara dormida tras el volante, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas, cuando la responsable transitaba a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, modelo Aveo, sobre el bulevar Miguel Hidalgo con dirección de poniente a oriente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/clausuran-antro-tras-colapsar-marquesina-y-dejar-a-ocho-jovenes-lesionados-en-saltillo-KO20596639
$!Una camioneta Mazda estacionada terminó proyectada contra un vehículo Chevy luego de recibir el impacto de un automóvil Aveo, dejando cuantiosos daños materiales aunque sin personas lesionadas.
Una camioneta Mazda estacionada terminó proyectada contra un vehículo Chevy luego de recibir el impacto de un automóvil Aveo, dejando cuantiosos daños materiales aunque sin personas lesionadas. MARTÍN ROJAS

Fue justo entre las calles 52 y 56 donde presuntamente fue vencida por Morfeo, lo que ocasionó que dormitara frente al volante para posteriormente impactarse contra la parte trasera de una camioneta de la marca Mazda que se encontraba estacionada, la cual salió proyectada contra un vehículo Chevy.

$!Tras varios minutos de diálogo entre las partes involucradas, autoridades municipales informaron que se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados por el percance vial.
Tras varios minutos de diálogo entre las partes involucradas, autoridades municipales informaron que se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados por el percance vial. MARTÍN ROJAS

El impacto alertó a los vecinos, quienes salieron a visualizar lo ocurrido para posteriormente solicitar la presencia de las autoridades correspondientes.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos y dialogar con la conductora responsable, quien reconoció haberse quedado dormida mientras manejaba.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos y dialogar con la conductora responsable, quien reconoció haberse quedado dormida mientras manejaba. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de entrevistarse con la mujer, quien manifestó que se quedó dormida mientras conducía.

De igual manera, y tras conversar con los afectados, se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, pues afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

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