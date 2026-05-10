Dormita mujer al volante y provoca choque contra dos vehículos estacionados, en Saltillo

La conductora de un vehículo de la marca Chevrolet ocasionó un aparatoso percance vehicular luego de que presuntamente se quedara dormida tras el volante, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 04:30 horas, cuando la responsable transitaba a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, modelo Aveo, sobre el bulevar Miguel Hidalgo con dirección de poniente a oriente.

Fue justo entre las calles 52 y 56 donde presuntamente fue vencida por Morfeo, lo que ocasionó que dormitara frente al volante para posteriormente impactarse contra la parte trasera de una camioneta de la marca Mazda que se encontraba estacionada, la cual salió proyectada contra un vehículo Chevy.

El impacto alertó a los vecinos, quienes salieron a visualizar lo ocurrido para posteriormente solicitar la presencia de las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de entrevistarse con la mujer, quien manifestó que se quedó dormida mientras conducía. De igual manera, y tras conversar con los afectados, se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, pues afortunadamente no se registraron personas lesionadas.