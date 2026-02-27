Acelerado joven choca contra poste, derriba un árbol y termina volcado en Ramos Arizpe
Además del vehículo destrozado, el accidente dejó un saldo de un arbotante de alumbrado y un árbol, gastos que deberá cubrir el responsable ante la autoridad
Por conducir una camioneta a exceso de velocidad por las calles de la colonia Del Valle, un joven sufrió un choque con volcadura en Ramos Arizpe.
El percance ocurrió cerca de las 12:00 horas en el cruce de la calle Almendros y el bulevar del Valle, hasta donde se aproximaron paramédicos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe.
Se valoró a Carlos Felipe ¨N¨, de 22 años, y a su acompañante, quienes dijeron residir en la colonia Santa Fe. Ninguno necesitó traslado a un hospital, a pesar de lo aparatosa que resultó la colisión de la camioneta Dodge Caliber, modelo 2007.
El vehículo se salió del camino al momento en que iba en sentido oriente, para luego subir al camellón, donde pegó directo contra un arbotante de alumbrado público. También afectó un árbol de ornato; ambos son propiedad del municipio.