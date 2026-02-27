Acelerado joven choca contra poste, derriba un árbol y termina volcado en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    El exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control y subiera al camellón central. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Además del vehículo destrozado, el accidente dejó un saldo de un arbotante de alumbrado y un árbol, gastos que deberá cubrir el responsable ante la autoridad

Por conducir una camioneta a exceso de velocidad por las calles de la colonia Del Valle, un joven sufrió un choque con volcadura en Ramos Arizpe.

El percance ocurrió cerca de las 12:00 horas en el cruce de la calle Almendros y el bulevar del Valle, hasta donde se aproximaron paramédicos de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe.

Personal de Protección Civil supervisó el área para evitar riesgos por los daños al alumbrado público.
Personal de Protección Civil supervisó el área para evitar riesgos por los daños al alumbrado público. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Se valoró a Carlos Felipe ¨N¨, de 22 años, y a su acompañante, quienes dijeron residir en la colonia Santa Fe. Ninguno necesitó traslado a un hospital, a pesar de lo aparatosa que resultó la colisión de la camioneta Dodge Caliber, modelo 2007.

La unidad fue remolcada al corralón como garantía por los daños causados a la propiedad municipal.
La unidad fue remolcada al corralón como garantía por los daños causados a la propiedad municipal. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El vehículo se salió del camino al momento en que iba en sentido oriente, para luego subir al camellón, donde pegó directo contra un arbotante de alumbrado público. También afectó un árbol de ornato; ambos son propiedad del municipio.

