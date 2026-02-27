Por un ‘cerrón’ termina provocando choque múltiple entre cuatro autos, en Saltillo
El incidente generó un cuello de botella que se extendió desde el sur de la ciudad hacia el cruce con Pérez Treviño, provocando retrasos de más de 30 minutos
Un aparatoso choque múltiple ocurrió la mañana de este viernes sobre uno de los puentes del periférico Luis Echeverría Álvarez y Pérez Treviño en Saltillo. Se originó un caos vial que afectó a cientos de automovilistas que circulaban sobre los carriles de sur a norte.
En el percance participó un vehículo Nissan March color blanco que se desplazaba sobre la lateral de dicho periférico. Tras incorporarse a las vías de mayor rapidez, terminó por quitarle el derecho de paso a una vagoneta Peugeot.
Tras el golpe, el auto responsable giró e impactó a dos carros más en movimiento; se trata de un Mini Cooper y otro Nissan Sentra en color azul. Al lugar arribaron oficiales de Tránsito Municipal para tomar imágenes del impacto y, posteriormente, reacomodar los vehículos para reabrir la circulación.
No hubo heridos, pero el accidente fue consignado ante un agente investigador del Ministerio Público.