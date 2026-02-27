Por un ‘cerrón’ termina provocando choque múltiple entre cuatro autos, en Saltillo

Saltillo
/ 27 febrero 2026
    Por un ‘cerrón’ termina provocando choque múltiple entre cuatro autos, en Saltillo
    El percance ocurrió cuando el conductor de un Nissan March intentó incorporarse a los carriles centrales del periférico JUAN FRANCISCO VALDÉS

El incidente generó un cuello de botella que se extendió desde el sur de la ciudad hacia el cruce con Pérez Treviño, provocando retrasos de más de 30 minutos

Un aparatoso choque múltiple ocurrió la mañana de este viernes sobre uno de los puentes del periférico Luis Echeverría Álvarez y Pérez Treviño en Saltillo. Se originó un caos vial que afectó a cientos de automovilistas que circulaban sobre los carriles de sur a norte.

En el percance participó un vehículo Nissan March color blanco que se desplazaba sobre la lateral de dicho periférico. Tras incorporarse a las vías de mayor rapidez, terminó por quitarle el derecho de paso a una vagoneta Peugeot.

TE PUEDE INTERESAR: Choca joven contra muros tras sufrir un preinfarto rumbo a su trabajo en Saltillo

La vagoneta Peugeot fue el primer vehículo impactado tras la invasión de carril en la zona del puente. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el golpe, el auto responsable giró e impactó a dos carros más en movimiento; se trata de un Mini Cooper y otro Nissan Sentra en color azul. Al lugar arribaron oficiales de Tránsito Municipal para tomar imágenes del impacto y, posteriormente, reacomodar los vehículos para reabrir la circulación.

El percance ocurrió cuando el conductor de un Nissan March intentó incorporarse a los carriles centrales del periférico JUAN FRANCISCO VALDÉS

No hubo heridos, pero el accidente fue consignado ante un agente investigador del Ministerio Público.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

