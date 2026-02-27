Por un ‘cerrón’ termina provocando choque múltiple entre cuatro autos, en Saltillo

Un aparatoso choque múltiple ocurrió la mañana de este viernes sobre uno de los puentes del periférico Luis Echeverría Álvarez y Pérez Treviño en Saltillo. Se originó un caos vial que afectó a cientos de automovilistas que circulaban sobre los carriles de sur a norte.

En el percance participó un vehículo Nissan March color blanco que se desplazaba sobre la lateral de dicho periférico. Tras incorporarse a las vías de mayor rapidez, terminó por quitarle el derecho de paso a una vagoneta Peugeot.

