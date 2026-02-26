Acelerado ocasiona percance en Saltillo; posteriormente chocan patrulla que abanderaba el accidente

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al responsable tras intentar huir del lugar, asegurando que se cumpliera con el procedimiento legal correspondiente. MARTÍN ROJAS

Todos los vehículos involucrados, incluida la patrulla afectada en el segundo choque, fueron retirados al corralón, y el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir a exceso de velocidad, chocó por alcance contra una camioneta y posteriormente impactó contra una barrera de contención, en Saltillo.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 00:30 horas, cuando el responsable conducía sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección hacia el sur y, justo sobre el puente vehicular que pasa sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, debido al exceso de velocidad se impactó por alcance contra una camioneta GMC modelo Terrain.

El caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades y continuar con las diligencias correspondientes. MARTÍN ROJAS

Posteriormente, el vehículo salió proyectado contra la barrera de contención y finalmente quedó en medio de la vialidad.

Al ver lo sucedido, el responsable descendió de su unidad para huir por el periférico LEA.

Todos los vehículos involucrados fueron retirados del lugar mediante grúas, mientras la circulación se vio afectada de manera temporal. MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal quienes acudieron para tomar conocimiento del accidente.

De igual manera, los oficiales, al arribar al lugar, vieron cómo el responsable se estaba escapando, por lo que lo persiguieron y finalmente lograron su detención.

Mientras se abanderaba el accidente, un taxi por aplicación tipo Nissan chocó contra la patrulla, aunque no se reportaron personas lesionadas. MARTÍN ROJAS

Por otra parte, mientras abanderaban el sitio, se suscitó otro accidente vehicular: el conductor de un vehículo Nissan, utilizado como taxi por aplicación, no se percató de la presencia del accidente y se impactó por alcance contra la patrulla.

Afortunadamente, y pese a que los oficiales se encontraban con el detenido en la patrulla siniestrada, no se registraron personas lesionadas.

La patrulla que abanderaba el accidente resultó con daños en la parte trasera tras ser impactada por un taxi por aplicación, aunque los oficiales se encontraban ilesos. MARTÍN ROJAS

Finalmente, todos los vehículos involucrados fueron remolcados hacia un corralón, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

