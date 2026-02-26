Acelerado ocasiona percance en Saltillo; posteriormente chocan patrulla que abanderaba el accidente

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir a exceso de velocidad, chocó por alcance contra una camioneta y posteriormente impactó contra una barrera de contención, en Saltillo. Los hechos se suscitaron alrededor de las 00:30 horas, cuando el responsable conducía sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección hacia el sur y, justo sobre el puente vehicular que pasa sobre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, debido al exceso de velocidad se impactó por alcance contra una camioneta GMC modelo Terrain. TE PUEDE INTERESAR: Localiza a su hermano sin vida en Saltillo; presuntamente por causas naturales

Posteriormente, el vehículo salió proyectado contra la barrera de contención y finalmente quedó en medio de la vialidad. Al ver lo sucedido, el responsable descendió de su unidad para huir por el periférico LEA.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de Tránsito Municipal quienes acudieron para tomar conocimiento del accidente. De igual manera, los oficiales, al arribar al lugar, vieron cómo el responsable se estaba escapando, por lo que lo persiguieron y finalmente lograron su detención.

Por otra parte, mientras abanderaban el sitio, se suscitó otro accidente vehicular: el conductor de un vehículo Nissan, utilizado como taxi por aplicación, no se percató de la presencia del accidente y se impactó por alcance contra la patrulla. Afortunadamente, y pese a que los oficiales se encontraban con el detenido en la patrulla siniestrada, no se registraron personas lesionadas.

Finalmente, todos los vehículos involucrados fueron remolcados hacia un corralón, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.