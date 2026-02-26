Localiza a su hermano sin vida en Saltillo; presuntamente por causas naturales
Familiares reportaron la falta de comunicación del hombre, lo que permitió que las autoridades actuaran de manera rápida para realizar el peritaje
Un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Teresa, en Saltillo. Presuntamente, el masculino perdió la vida de manera natural.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:20 horas, cuando el hermano del hoy occiso acudió a la casa habitación ubicada sobre la calle General Felipe Berriozábal, metros adelante de la Privada 3 de la colonia antes mencionada.
El hombre acudió porque su hermano tenía tiempo de no comunicarse con él; al ingresar al domicilio, se percató de que éste ya no presentaba aparentes signos vitales, pues se encontraba inconsciente sobre su cama.
Los familiares llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de la Policía Municipal quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.
Finalmente, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y, al concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su fallecimiento.