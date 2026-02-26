Localiza a su hermano sin vida en Saltillo; presuntamente por causas naturales

Un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Teresa, en Saltillo. Presuntamente, el masculino perdió la vida de manera natural.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:20 horas, cuando el hermano del hoy occiso acudió a la casa habitación ubicada sobre la calle General Felipe Berriozábal, metros adelante de la Privada 3 de la colonia antes mencionada.

