Localiza a su hermano sin vida en Saltillo; presuntamente por causas naturales

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Localiza a su hermano sin vida en Saltillo; presuntamente por causas naturales
    La vivienda se encuentra sobre la calle General Felipe Berriozábal, metros adelante de la Privada 3, donde familiares descubrieron al hoy occiso. MARTÍN ROJAS

Familiares reportaron la falta de comunicación del hombre, lo que permitió que las autoridades actuaran de manera rápida para realizar el peritaje

Un hombre de aproximadamente 40 años fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Teresa, en Saltillo. Presuntamente, el masculino perdió la vida de manera natural.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:20 horas, cuando el hermano del hoy occiso acudió a la casa habitación ubicada sobre la calle General Felipe Berriozábal, metros adelante de la Privada 3 de la colonia antes mencionada.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan a adulto mayor sin vida, en Saltillo

$!Peritos realizaron el peritaje correspondiente antes de ordenar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense.
Peritos realizaron el peritaje correspondiente antes de ordenar el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense. MARTÍN ROJAS

El hombre acudió porque su hermano tenía tiempo de no comunicarse con él; al ingresar al domicilio, se percató de que éste ya no presentaba aparentes signos vitales, pues se encontraba inconsciente sobre su cama.

Los familiares llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, siendo elementos de la Policía Municipal quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Finalmente, peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y, al concluir los trabajos de peritaje, se ordenó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la necesidad de equiparar los sueldos de diputados locales y apegar sus percepciones al principio de “justa medianía”.

Plantea Sheinbaum homologar sueldos de diputados locales en el país; divide posturas en Coahuila
El mandatario estatal pide a ayuntamiento entregar documentación y aclarar inconsistencias antes de que se conviertan en sanciones.

Gobernador de Coahuila llama a municipios a solventar observaciones de la ASF
Emmanuel Gallegos, advirtió que los bromistas podrían ser sancionados.

C4 recibe más de 20 llamadas falsas de emergencia en Monclova; advierten sanciones
La regularización permitirá acceder a programas federales como el Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola

Conagua llama a productores agrícolas de Nuevo León y Coahuila a actualizar sus títulos de concesión
Autoridades municipales y representantes del DIF participaron en el evento.

Saltillo firma compromiso por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres
Brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron limpieza profunda en callejones del fraccionamiento Mirasierra y la colonia Vicente Guerrero.

Gobierno de Saltillo refuerza limpieza profunda en Mirasierra y Vicente Guerrero con programa ‘Aquí Andamos’
Kemchs - Misión inconclusa

Misión inconclusa
true

AMLO se puso autocrítico en su mudanza