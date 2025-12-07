Acelerado se impacta contra barda de una primaria, al poniente de Saltillo

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Acelerado se impacta contra barda de una primaria, al poniente de Saltillo
    El vehículo terminó varios metros adelante del punto del choque, detenido sobre la calle Capitán José Rivera. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El conductor permaneció en el sitio mientras las autoridades municipales atendieran el reporte de inmediato y aseguraran el área ante los daños estructurales generados

Cuantiosos daños materiales dejó un percance vehicular en el que el conductor de un Mercedes se impactó contra la barda perimetral de una escuela primaria en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.

Los hechos se registraron minutos antes de las 00:00 horas, cuando el conductor, a bordo de un Mercedes C280, circulaba sobre la calle Carlos Santana con dirección de oriente a poniente. El hombre, quien presuntamente manejaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante al llegar a la intersección con la calle Pablo Ruiz Rivas, impactándose contra la barda de la primaria Federal Adolfo López Mateos, lo que provocó un boquete de gran tamaño.

TE PUEDE INTERESAR: Consume incendio un tejában en Saltillo; investigan presuntas brasas encendidas

$!La barda perimetral de la primaria presentó un boquete de gran tamaño tras el impacto del Mercedes.
La barda perimetral de la primaria presentó un boquete de gran tamaño tras el impacto del Mercedes. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el impacto, el vehículo avanzó varios metros hasta quedar detenido en la calle Capitán José Rivera.

Vecinos del sector, al escuchar el estruendo, salieron de sus viviendas para verificar lo ocurrido y llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron las primeras diligencias en el sitio del percance.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron las primeras diligencias en el sitio del percance. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido. Los vecinos también notificaron a la directora de la primaria, quien acudió para dialogar sobre la reparación de los daños.

Finalmente, el automóvil fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los gastos generados por el incidente, además de las multas correspondientes.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo