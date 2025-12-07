Acelerado se impacta contra barda de una primaria, al poniente de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor permaneció en el sitio mientras las autoridades municipales atendieran el reporte de inmediato y aseguraran el área ante los daños estructurales generados
Cuantiosos daños materiales dejó un percance vehicular en el que el conductor de un Mercedes se impactó contra la barda perimetral de una escuela primaria en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.
Los hechos se registraron minutos antes de las 00:00 horas, cuando el conductor, a bordo de un Mercedes C280, circulaba sobre la calle Carlos Santana con dirección de oriente a poniente. El hombre, quien presuntamente manejaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante al llegar a la intersección con la calle Pablo Ruiz Rivas, impactándose contra la barda de la primaria Federal Adolfo López Mateos, lo que provocó un boquete de gran tamaño.
TE PUEDE INTERESAR: Consume incendio un tejában en Saltillo; investigan presuntas brasas encendidas
Tras el impacto, el vehículo avanzó varios metros hasta quedar detenido en la calle Capitán José Rivera.
Vecinos del sector, al escuchar el estruendo, salieron de sus viviendas para verificar lo ocurrido y llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo sucedido. Los vecinos también notificaron a la directora de la primaria, quien acudió para dialogar sobre la reparación de los daños.
Finalmente, el automóvil fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que se cubran los gastos generados por el incidente, además de las multas correspondientes.