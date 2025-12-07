Acelerado se impacta contra barda de una primaria, al poniente de Saltillo

Cuantiosos daños materiales dejó un percance vehicular en el que el conductor de un Mercedes se impactó contra la barda perimetral de una escuela primaria en la colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo.

Los hechos se registraron minutos antes de las 00:00 horas, cuando el conductor, a bordo de un Mercedes C280, circulaba sobre la calle Carlos Santana con dirección de oriente a poniente. El hombre, quien presuntamente manejaba a exceso de velocidad, perdió el control del volante al llegar a la intersección con la calle Pablo Ruiz Rivas, impactándose contra la barda de la primaria Federal Adolfo López Mateos, lo que provocó un boquete de gran tamaño.

TE PUEDE INTERESAR: Consume incendio un tejában en Saltillo; investigan presuntas brasas encendidas