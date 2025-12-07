POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

I. ¿FESTEJO JUSTIFICADO?

Este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo capitalino el mitin por los siete años del inicio de la 4T. Asegura que todo va bien, que el modelo económico funciona, que los jóvenes están convencidos y que la soberanía nacional está firme frente a Estados Unidos. La acompañaron, según cifras oficiales, unas 600 mil personas que coreaban “no estás sola”. Pero entre porras y pancartas, surge la duda inevitable: ¿de verdad vamos tan bien como para estar de fiesta?

II. BOMBAZO DE REALIDAD

Mientras en el Zócalo se celebraban los “7 años de transformación”, en Coahuayana, Michoacán, explotaba un coche bomba frente a la comandancia de la Policía Comunitaria. Cinco muertos, seis heridos y una comunidad sacudida, otra vez, por la violencia. El ataque, atribuido al CJNG, ocurre justo cuando el gobierno implementa el llamado “Plan Michoacán”, con 10 mil elementos federales desplegados bajo la dirección de Omar García Harfuch. Así las cosas: celebración en la plaza y explosiones en el país real.

III. MATEMÁTICA MORTAL

No es lo único. También están las cifras: este mes arrancó con 225 homicidios dolosos en cinco días. Promedio de 45 al día. Guanajuato, Veracruz, Edomex, Sinaloa, Guerrero... casi todos gobernados por Morena. Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, presume una baja del 37 por ciento, pero los expertos advierten que los cárteles ya recogen a sus muertos y eso altera las cuentas. Los informes celebran menos asesinatos, pero aumentan los desaparecidos. Tal vez la 4T solo sacó la violencia del Excel.

IV. ¿UN GRAN DÍA?

Incluso Joan Manuel Serrat, quien ha declarado su amor por México durante décadas, hizo una pausa para lanzar una frase demoledora: “Espero que algún día el México de los libros le gane al México de las armas”. Lo dijo al recibir un Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara. No es un político, ni un activista: es un artista que ve desde afuera lo que muchos en la cuatroté normalizan por dentro. No se necesita ser politólogo para ver que los fusiles van ganando la batalla...

V. OTRO RITMO, OTROS DATOS

En la reciente Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el fiscal de Coahuila, Federico Fernández Montañez, se sumó a los acuerdos nacionales para mejorar el seguimiento de delitos y el intercambio de información, con énfasis en la trazabilidad de armas. La coordinación y profesionalización siguen siendo ejes clave. Y aunque el panorama nacional exige mucho, en Coahuila los resultados son distintos: positivos, sostenidos... y tan evidentes que hasta los morenistas locales lo han reconocido.

VI. DE PUERTA EN PUERTA

Desde octubre se anunció el programa estatal “Lo que sientes importa”, y este fin de semana Paola Rodríguez, al frente de Inspira Coahuila, fue vista en el norte del estado recorriendo calles, incluso casa por casa. No es común ver a alguien no dedicada a la política haciendo ese tipo de recorridos, pero nos dicen que el interés por llevar el programa a las colonias es auténtico... como también lo es la dimensión del problema de salud mental. Se espera que este esfuerzo ayude a concientizar y que más personas se acerquen a recibir apoyo.

VII. CUENTA REGRESIVA

Este martes se llevará a cabo el primer informe de gobierno del alcalde de Saltillo, Javier Díaz. La cita es en el Teatro de la Ciudad y, como ya es costumbre en municipios priistas, se espera la presencia del gobernador del Estado. Pero más allá del protocolo, lo que genera expectativa es el posible anuncio de nuevos proyectos estratégicos. Los más optimistas aseguran que podría revelarse un paso importante para seguir mejorando el sistema de transporte. Veremos si el anuncio se sube al camión... o solo pasa de largo.

VIII. SE LA LLEVÓ EL DESIERTO

Como ya lo habíamos advertido, se cumplió: la CONAZA fue oficialmente extinguida. El decreto se publicó el dos de diciembre en el Diario Oficial y marca el fin de este organismo, cuya sede estaba en Saltillo. Según el gobierno federal, ya no era funcional ni rentable. Sus funciones pasarán en nombre de la “eficiencia” a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de Julio Berdegué. Así, con 55 años de historia encima, otra institución desaparece... y con ella, una parte del papel que Coahuila jugaba en el plano nacional.