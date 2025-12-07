Consume incendio un tejabán en Saltillo; investigan presuntas brasas encendidas

Un tejabán terminó reducido a cenizas después de que, presuntamente, su dueño dejara una fogata encendida que utilizó para calentarse, esto en la colonia Panteones de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 ingresó un reporte que indicaba un incendio en los cruces de Capitán Fernando Proal y Bordo del Ferrocarril.

