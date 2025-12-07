Consume incendio un tejabán en Saltillo; investigan presuntas brasas encendidas

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Consume incendio un tejabán en Saltillo; investigan presuntas brasas encendidas
    Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar el incendio registrado en la colonia Panteones. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Los vecinos de la colonia Panteones fueron desalojados de manera preventiva, mientras autoridades trabajaban para evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas

Un tejabán terminó reducido a cenizas después de que, presuntamente, su dueño dejara una fogata encendida que utilizó para calentarse, esto en la colonia Panteones de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 ingresó un reporte que indicaba un incendio en los cruces de Capitán Fernando Proal y Bordo del Ferrocarril.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Peregrinación juvenil a la Virgen busca reconectar a jóvenes con la Iglesia

$!Elementos municipales evacuaron a vecinos ante el riesgo de propagación del incendio.
Elementos municipales evacuaron a vecinos ante el riesgo de propagación del incendio. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes visualizaron las llamas dentro del arroyo donde se ubican varios tejabanes. De inmediato, los oficiales auxiliaron a los vecinos para que se alejaran del área, ya que el fuego consumía la vivienda y existía riesgo de propagación.

Momentos después, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron para realizar los trabajos correspondientes, logrando controlar el incendio en su totalidad.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas; sin embargo, la vivienda quedó completamente calcinada, dejando a su propietario sin un lugar donde permanecer.

Autoridades señalaron que el siniestro presuntamente se originó por las brasas que quedaron encendidas de una fogata.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Leyes y triquiñuelas: El factor político y legal de la reforma laboral
La iniciativa plantea limitar incrementos en pólizas, transparentar servicios médicos incluidos y fortalecer las facultades de sanción de la Profeco ante prácticas abusivas.

Reforma a seguros de gastos médicos mayores planteada por diputado de Coahuila entra en su etapa final
El estudio nacional coordinado por CIBI Digital reveló que más del 80% de niñas y niños de entre 6 y 12 años ya tiene acceso a internet.

Coahuila: educación digital de los menores requiere un esfuerzo conjunto, no solo de las familias

El programa Código Mariposa brinda atención a familias que enfrentan pérdidas gestacionales y neonatales.

Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales
Autoridades sanitarias intensifican las recomendaciones a la población para eliminar recipientes con agua estancada en patios y azoteas, con el objetivo de reducir los riesgos de contagio de dengue en la entidad.

Coahuila contiene la ola de dengue y reduce casos en más del 85 por ciento
FOTO: FREEPIK

El verdadero desafío de prometer accesibilidad: Día Internacional sobre las Personas con Discapacidad
true

POLITICÓN: ¿Festejo justificado? Sheinbaum llena el Zócalo, mientras estallan coches bomba en Michoacán

Un mundo paralelo

Un mundo paralelo