Consume incendio un tejabán en Saltillo; investigan presuntas brasas encendidas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Los vecinos de la colonia Panteones fueron desalojados de manera preventiva, mientras autoridades trabajaban para evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas
Un tejabán terminó reducido a cenizas después de que, presuntamente, su dueño dejara una fogata encendida que utilizó para calentarse, esto en la colonia Panteones de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 ingresó un reporte que indicaba un incendio en los cruces de Capitán Fernando Proal y Bordo del Ferrocarril.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Peregrinación juvenil a la Virgen busca reconectar a jóvenes con la Iglesia
Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes visualizaron las llamas dentro del arroyo donde se ubican varios tejabanes. De inmediato, los oficiales auxiliaron a los vecinos para que se alejaran del área, ya que el fuego consumía la vivienda y existía riesgo de propagación.
Momentos después, elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron para realizar los trabajos correspondientes, logrando controlar el incendio en su totalidad.
Afortunadamente no hubo personas lesionadas; sin embargo, la vivienda quedó completamente calcinada, dejando a su propietario sin un lugar donde permanecer.
Autoridades señalaron que el siniestro presuntamente se originó por las brasas que quedaron encendidas de una fogata.