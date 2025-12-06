Código Mariposa: Coahuila implementa acompañamiento y espacios privados para duelo perinatal en 14 hospitales

El secretario de Salud, Eliud Aguirre, informó que uno de los principales logros de la actual administración ha sido la implementación del Código Mariposa en todos los hospitales a cargo del estado.

El Código Mariposa es un protocolo que se aplica en casos de pérdida gestacional, con el objetivo de que las mujeres no sufran un mayor impacto emocional durante estos procesos.

Este programa consiste en un manejo clínico integral y acompañamiento psicológico que se extiende también a las parejas y al núcleo familiar más cercano.

“Con el objetivo de humanizar y dignificar la atención sanitaria ante las pérdidas gestacionales y neonatales, la Secretaría de Salud de Coahuila mantiene activo el programa Código Mariposa en sus 14 hospitales generales”, indicó el funcionario estatal.

Este programa ha sido calificado como innovador y de gran beneficio por autoridades sanitarias y por legisladores de la Comisión de Salud en el Congreso de Coahuila.

Durante su segundo informe de trabajo, el secretario destacó que este programa se rige por una atención sensible, empática y humana.

DEL DUELO PÚBLICO AL ESPACIO PRIVADO

La implementación del Código Mariposa por instancias médicas en América Latina busca revertir una situación que históricamente dificultaba el proceso de duelo de las pacientes.

“Anteriormente, si una persona embarazada desafortunadamente perdía al bebé en el hospital, debía vivir su duelo en la misma cama de la sala de hospitalización, donde se encontraban otras mujeres en estado gestacional o posparto”, explicó Eliud Aguirre.

Agregó: “Esto significaba que el dolor y el proceso de duelo se llevaban a cabo de manera pública. La paciente no podía tener un duelo privado, ya que estaba expuesta a otros pacientes y a la presencia constante de familiares en áreas compartidas”.

Por ello, el programa Código Mariposa atiende esta problemática al ofrecer espacios privados y adecuados. Estos cuartos y salas están equipados con cama y las facilidades necesarias para que las personas que sufren una pérdida puedan vivir su duelo de manera digna, sin necesidad de exponerse ante otros pacientes.

Este programa se encuentra activo en otros estados, como Nuevo León, y, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Salud, se busca fortalecer para brindar una atención integral a quienes atraviesan estos procesos de duelo.