Acercan servicios para perros y gatos a Centro Comunitario Loma Linda de Saltillo

Las Jornadas de Atención para Seres Sintientes continúan acercando servicios de salud y cuidado a perros y gatos directamente a las colonias de Saltillo, como parte de las acciones impulsadas por el alcalde Javier Díaz González. En esta ocasión, la jornada se llevó a cabo en el Centro Comunitario Loma Linda, ubicado entre las calles Flor de Palma, Chaparro Prieto y Lechuguilla, donde familias de la zona llevaron a sus animales de compañía para recibir atención preventiva.

A través del Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS), se ofrecieron servicios de desparasitación, esterilización y aplicación de vacunas, con el propósito de prevenir enfermedades y favorecer el bienestar de perros y gatos. Javier Díaz González señaló que el objetivo de estas actividades es acercar los servicios a las colonias y facilitar el acceso a la atención veterinaria para beneficio de los animales y sus familias. “Además de la atención veterinaria, buscamos fortalecer la cultura de tenencia responsable, al promover entre la ciudadanía la importancia de mantener a los seres sintientes con sus vacunas y desparasitación al día”, mencionó.

Como parte de estas jornadas, la vacunación antirrábica y la desparasitación se ofrecen sin costo, mientras que la esterilización tiene una cuota de recuperación de 203 pesos. Para acceder al servicio de esterilización es necesario separar previamente un lugar mediante el teléfono 844-881-97-35. Las jornadas forman parte de las acciones municipales para acercar servicios preventivos a diferentes sectores de Saltillo y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

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