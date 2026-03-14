Refuerzan limpieza integral en arroyo de Lomas del Refugio, en Saltillo
Trabajos para mantener en buenas condiciones los espacios naturales de la ciudad son permanentes
El alcalde Javier Díaz González instruyó la realización de trabajos de limpieza integral y profunda en el tramo del arroyo que atraviesa las colonias Lomas del Refugio y Colinas de San Lorenzo, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y prevenir riesgos para la población.
Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa municipal “Aquí Andamos” llevaron a cabo labores de retiro de basura, escombro, maleza y material acumulado en los márgenes de este cauce, a fin de mantener el flujo natural del agua y evitar obstrucciones que pudieran generar afectaciones durante la temporada de lluvias.
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El alcalde señaló que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de mantenimiento y saneamiento de arroyos y cauces naturales en la ciudad, las cuales buscan prevenir la formación de focos de infección, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar el entorno urbano en beneficio de las familias que habitan en estos sectores.
Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre la calle Santa Lucía y el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, al sur de la capital coahuilense.
El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura o desechos en arroyos y espacios públicos, al señalar que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger el medio ambiente y la seguridad de la propia comunidad.
De manera paralela, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable reforzó labores de deshierbe y retiro de basura y escombro en diversos callejones de la colonia Vicente Guerrero, específicamente entre las calles 26, 7 y 9 de ese sector.
En respuesta a reportes ciudadanos realizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, personal municipal también atendió plazas públicas y áreas verdes de la colonia Privadas La Torre, al oriente de la ciudad.
En este punto, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de limpieza y mantenimiento en espacios ubicados entre las calles Pinos y Palmas, así como Truenos y Nogales, además de la avenida La Torre.
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Asimismo, dentro del programa “Colonias al 100”, personal de Salud Pública de Saltillo llevó a cabo su programa permanente de vacunación, desparasitación y esterilización de animales de compañía en el Centro Comunitario Misión Cerritos.
Vecinas y vecinos de colonias como Valle de los Almendros, Misión Cerritos, Santa Lucía y Prados de San José acudieron con sus mascotas para recibir atención integral y gratuita, como parte de las acciones municipales en favor de la salud pública y el bienestar de la comunidad.