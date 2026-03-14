Refuerzan limpieza integral en arroyo de Lomas del Refugio, en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González instruyó la realización de trabajos de limpieza integral y profunda en el tramo del arroyo que atraviesa las colonias Lomas del Refugio y Colinas de San Lorenzo, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y prevenir riesgos para la población.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas del programa municipal “Aquí Andamos” llevaron a cabo labores de retiro de basura, escombro, maleza y material acumulado en los márgenes de este cauce, a fin de mantener el flujo natural del agua y evitar obstrucciones que pudieran generar afectaciones durante la temporada de lluvias.

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El alcalde señaló que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes de mantenimiento y saneamiento de arroyos y cauces naturales en la ciudad, las cuales buscan prevenir la formación de focos de infección, reducir el riesgo de inundaciones y mejorar el entorno urbano en beneficio de las familias que habitan en estos sectores.

Los trabajos se realizaron en el tramo comprendido entre la calle Santa Lucía y el bulevar Teodoro Sánchez Dávila, al sur de la capital coahuilense.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar arrojar basura o desechos en arroyos y espacios públicos, al señalar que el cuidado del entorno es una responsabilidad compartida que contribuye a proteger el medio ambiente y la seguridad de la propia comunidad.