Anuncia alcalde Javier Díaz programas para fortalecer el campo de Saltillo

El alcalde Javier Díaz González informó que el Gobierno Municipal se encuentra listo para poner en marcha durante este mes de marzo diversos programas en las vertientes productiva y social, con el objetivo de fortalecer el campo saltillense y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en las comunidades rurales. El edil señaló que estas acciones beneficiarán de manera directa a más de 4 mil familias del área rural del municipio, y se desarrollarán con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Saltillo rehabilita plaza de El Toreo y limpia colonias del oriente de la ciudad

“Vamos a impulsar acciones que beneficien de manera directa a las más de 4 mil familias del área rural de Saltillo, siempre con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades”, expresó el Presidente Municipal. Díaz González destacó que estos programas buscan fortalecer las actividades productivas del campo y brindar apoyos integrales a las familias que dependen de estas labores para su sustento. Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, detalló que en el sector agrícola se implementarán programas como Barbecho, Semilla Forrajera, Fertilizantes Municipales y el programa integral para el Desarrollo de Capacidades de la Mujer.

En el ámbito ganadero se pondrán en marcha acciones enfocadas en mejorar la productividad y sanidad del sector, entre ellas los programas de Calidad Genética, Sanidad Animal, Suplemento Ganadero, así como Fierros de Herrar y Señal de Sangre. El funcionario municipal explicó que, además del apoyo a la producción, se desarrollarán programas sociales dirigidos a las comunidades rurales, los cuales contemplan obra e infraestructura para el abasto de agua, rehabilitación de pozos, instalación de techos, desazolves y rehabilitación de caminos, entre otras acciones. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo invertirá 140 millones de pesos en pavimentación y bacheo durante 2026 Fuentes Aguirre agregó que también se aplicarán programas de capacitación, el esquema Abrigando al Campo, apoyos alimentarios, macrobrigadas de servicios, apoyos escolares, asesoría jurídica, reparación de luminarias e internet gratuito, con el que se busca llegar a 30 localidades rurales. Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene un trabajo permanente en el campo de Saltillo con el propósito de impulsar el desarrollo de las comunidades rurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Publicidad