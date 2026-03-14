Anuncia alcalde Javier Díaz programas para fortalecer el campo de Saltillo

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Anuncia alcalde Javier Díaz programas para fortalecer el campo de Saltillo
    Las acciones beneficiarán directamente a más de 4 mil familias que habitan en comunidades rurales del municipio. CORTESÍA

En el sector agrícola se aplicarán programas como Barbecho, Semilla Forrajera y Fertilizantes Municipales

El alcalde Javier Díaz González informó que el Gobierno Municipal se encuentra listo para poner en marcha durante este mes de marzo diversos programas en las vertientes productiva y social, con el objetivo de fortalecer el campo saltillense y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en las comunidades rurales.

El edil señaló que estas acciones beneficiarán de manera directa a más de 4 mil familias del área rural del municipio, y se desarrollarán con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

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“Vamos a impulsar acciones que beneficien de manera directa a las más de 4 mil familias del área rural de Saltillo, siempre con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, para mejorar las condiciones de vida en nuestras comunidades”, expresó el Presidente Municipal.

Díaz González destacó que estos programas buscan fortalecer las actividades productivas del campo y brindar apoyos integrales a las familias que dependen de estas labores para su sustento.

Por su parte, el director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, detalló que en el sector agrícola se implementarán programas como Barbecho, Semilla Forrajera, Fertilizantes Municipales y el programa integral para el Desarrollo de Capacidades de la Mujer.

$!El objetivo es mejorar las condiciones de vida y fortalecer las actividades productivas del campo saltillense.
El objetivo es mejorar las condiciones de vida y fortalecer las actividades productivas del campo saltillense. CORTESÍA

En el ámbito ganadero se pondrán en marcha acciones enfocadas en mejorar la productividad y sanidad del sector, entre ellas los programas de Calidad Genética, Sanidad Animal, Suplemento Ganadero, así como Fierros de Herrar y Señal de Sangre.

El funcionario municipal explicó que, además del apoyo a la producción, se desarrollarán programas sociales dirigidos a las comunidades rurales, los cuales contemplan obra e infraestructura para el abasto de agua, rehabilitación de pozos, instalación de techos, desazolves y rehabilitación de caminos, entre otras acciones.

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Fuentes Aguirre agregó que también se aplicarán programas de capacitación, el esquema Abrigando al Campo, apoyos alimentarios, macrobrigadas de servicios, apoyos escolares, asesoría jurídica, reparación de luminarias e internet gratuito, con el que se busca llegar a 30 localidades rurales.

Finalmente, reiteró que el Gobierno Municipal mantiene un trabajo permanente en el campo de Saltillo con el propósito de impulsar el desarrollo de las comunidades rurales y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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