Activan búsqueda por menor de 15 años desaparecido en Saltillo; señalan que pudo viajar a Ciudad Juárez
El adolescente fue visto por última vez el 21 de diciembre en la colonia Omega; al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul y botas tipo militar
La Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Sureste activó un reporte de no localización para un menor de 15 años identificado como Ángel Alberto Romero Sánchez, quien fue visto por última vez el pasado 21 de diciembre de 2025 en la colonia Omega, en Saltillo. Desde esa fecha, no se tiene información confirmada sobre su paradero.
De acuerdo con los datos contenidos en el reporte oficial, el aviso fue presentado un día después, el 22 de diciembre de 2025, luego de que familiares perdieran toda comunicación con el adolescente desde la noche previa a su desaparición.
La denuncia fue realizada por la madre del menor, quien señaló que existe la posibilidad de que Ángel Alberto haya abordado un autobús con destino a Ciudad Juárez, versión que habría sido proporcionada por un amigo del joven.
Ángel Alberto Romero Sánchez nació el 13 de enero de 2010, es de nacionalidad mexicana y mide aproximadamente 1.65 metros de estatura. Al momento de su desaparición, vestía pantalón de mezclilla azul y botas tipo militar color café, prendas que podrían facilitar su identificación en caso de ser visto en la vía pública o en terminales de transporte.
Como señas particulares, el menor presenta una cicatriz visible en una de sus mejillas y usa un arete en la oreja derecha, características consideradas relevantes dentro del protocolo de búsqueda. Su cabello es lacio, de color castaño oscuro, y no se cuenta con un dato preciso sobre su peso.
El último lugar donde fue visto corresponde a la colonia Omega, sin que hasta el momento se tenga registro de su desplazamiento posterior. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de búsqueda y solicitan el apoyo de la ciudadanía para recabar cualquier información que permita ubicarlo.
La Fiscalía de Personas Desaparecidas reiteró que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para dar con el paradero del adolescente. En caso de contar con información útil, se pide comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono 844 438 0700, correspondiente a la Fiscalía especializada.