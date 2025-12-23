Activan búsqueda por menor de 15 años desaparecido en Saltillo; señalan que pudo viajar a Ciudad Juárez

La Fiscalía de Personas Desaparecidas en la Región Sureste activó un reporte de no localización para un menor de 15 años identificado como Ángel Alberto Romero Sánchez, quien fue visto por última vez el pasado 21 de diciembre de 2025 en la colonia Omega, en Saltillo. Desde esa fecha, no se tiene información confirmada sobre su paradero.

De acuerdo con los datos contenidos en el reporte oficial, el aviso fue presentado un día después, el 22 de diciembre de 2025, luego de que familiares perdieran toda comunicación con el adolescente desde la noche previa a su desaparición.

La denuncia fue realizada por la madre del menor, quien señaló que existe la posibilidad de que Ángel Alberto haya abordado un autobús con destino a Ciudad Juárez, versión que habría sido proporcionada por un amigo del joven.