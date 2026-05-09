Cae presunto asaltante ligado a robos en nueve Oxxos de Saltillo

La corporación informó que la captura se realizó a través del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética, luego de varias semanas de trabajos de inteligencia y seguimiento.

Un hombre señalado como probable responsable de al menos nueve robos con violencia a tiendas Oxxo en Saltillo fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El detenido fue identificado como Pedro de Jesús “N”, de 39 años y originario de Río Bravo, Tamaulipas. Su aseguramiento ocurrió en la colonia Puerta de Oriente.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría, las investigaciones se reforzaron tras un reporte recibido el pasado 6 de mayo sobre un robo con arma blanca en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Mirasierra.

A partir de ese caso, elementos del agrupamiento revisaron cámaras de seguridad particulares y del Centro de Control y Comando, con lo que encontraron coincidencias con otros atracos cometidos en distintos sectores de la ciudad.

Según la autoridad municipal, al detenido se le relaciona con cinco robos en tiendas Oxxo de la colonia San Ángel, dos más en San José de los Cerritos, uno en Valle de las Flores y otro en Mirasierra.

La Comisaría informó que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

Añadió que se mantiene trabajo permanente entre las distintas áreas de seguridad para reforzar la vigilancia y atender delitos de este tipo en la ciudad.