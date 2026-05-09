Cae presunto asaltante ligado a robos en nueve Oxxos de Saltillo

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    Cae presunto asaltante ligado a robos en nueve Oxxos de Saltillo
    Las investigaciones incluyeron revisión de cámaras particulares y del Centro de Control y Comando para ubicar al sospechoso. CORTESÍA

El hombre fue detenido en la colonia Puerta de Oriente tras una investigación de varias semanas encabezada por el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto

Un hombre señalado como probable responsable de al menos nueve robos con violencia a tiendas Oxxo en Saltillo fue detenido por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La corporación informó que la captura se realizó a través del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, con apoyo de la Unidad de Policía Cibernética, luego de varias semanas de trabajos de inteligencia y seguimiento.

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El detenido fue identificado como Pedro de Jesús “N”, de 39 años y originario de Río Bravo, Tamaulipas. Su aseguramiento ocurrió en la colonia Puerta de Oriente.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría, las investigaciones se reforzaron tras un reporte recibido el pasado 6 de mayo sobre un robo con arma blanca en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Mirasierra.

A partir de ese caso, elementos del agrupamiento revisaron cámaras de seguridad particulares y del Centro de Control y Comando, con lo que encontraron coincidencias con otros atracos cometidos en distintos sectores de la ciudad.

Según la autoridad municipal, al detenido se le relaciona con cinco robos en tiendas Oxxo de la colonia San Ángel, dos más en San José de los Cerritos, uno en Valle de las Flores y otro en Mirasierra.

La Comisaría informó que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

Añadió que se mantiene trabajo permanente entre las distintas áreas de seguridad para reforzar la vigilancia y atender delitos de este tipo en la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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