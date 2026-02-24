Fuego consume dos vehículos en Saltillo

Saltillo
/ 24 febrero 2026
    El fuego empezó en un arroyo.

Las pandillas incendiaron de manera intencional un arroyo y alcanzó a dos vehículos estacionados

Una camioneta y un camión de plataforma quedaron inservibles al ser incendiados por un grupo de pandilleros en la colonia San José de los Damnificados.

Cerca de las 5:30, los delincuentes prendieron fuego a la maleza que se encuentra a la orilla del arroyo, por el lado de la calle 19. El siniestro fue reportado a la línea 911 para que enviaran a la Policía Municipal y a los Bomberos, ya que el fuego amenazaba con extenderse a los domicilios. Al parecer, los telefonistas no le dieron la debida importancia a la situación.

Los habitantes, molestos, volvieron a realizar los reportes a los números de emergencia y, en un lapso de dos horas, el fuego se intensificó. Las llamas llegaron a la orilla oriente, que colinda con un terreno baldío ubicado en la calle 12, esquina con 15, donde se encontraban estacionadas una camioneta Chevrolet de doble cabina y un camión Dodge Ram. Ambos vehículos pertenecen al salón de recepciones “El Floral”, cuyos propietarios intentaron controlar la situación.

En cuestión de segundos, el fuego consumió en su totalidad los vehículos estacionados. Posteriormente, los Bomberos arribaron al lugar para brindar apoyo y notificaron al propietario que debía interponer una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE). La querella deberá presentarse por el delito de daños calificados en contra de quien o quienes resulten responsables.

Asimismo, se mencionó que se analizarán las cámaras de seguridad con las que cuenta el negocio para aportar las grabaciones ante la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

