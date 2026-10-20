Acumula siete causas penales mujer acusada de hacerse pasar por actuaria en Coahuila

El delegado de la dependencia en la región Sureste, Julio Loera, informó que actualmente se contabilizan siete causas penales judicializadas contra la imputada, a quien recientemente le fue cumplimentada una orden de aprehensión.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Delegación Sureste, mantiene bajo proceso a una mujer identificada como Reyna María “N”, acusada de hacerse pasar por actuaria y cometer diversos fraudes en la región.

Además de los expedientes que ya se encuentran ante las autoridades judiciales, el funcionario indicó que existen seis carpetas de investigación adicionales en integración por el mismo delito, las cuales se busca judicializar en el corto plazo.

“En esta última audiencia que nosotros tuvimos llevamos información nueva para buscar cambiar la medida cautelar, o sea, que fuera de prisión preventiva”, explicó el delegado sobre el procedimiento iniciado tras la detección de nuevas denuncias.

La representación social argumentó ante el juez que la imputada presuntamente continuaba cometiendo delitos de carácter patrimonial, pese a saber que los agentes de investigación mantenían un operativo y daban seguimiento a su localización.

“Incluso le expusimos al juez que existía un riesgo para la comunidad porque después de todas estas denuncias la persona todavía seguía, pues, realizando esta conducta”, enfatizó Loera.

Sin embargo, pese a los elementos presentados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional no concedió la prisión preventiva solicitada contra la acusada, por lo que continúa su proceso bajo medidas cautelares distintas a la reclusión.