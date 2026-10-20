Acumula siete causas penales mujer acusada de hacerse pasar por actuaria en Coahuila

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Saltillo
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    Acumula siete causas penales mujer acusada de hacerse pasar por actuaria en Coahuila
    La imputada acumula siete causas penales judicializadas por los presuntos delitos patrimoniales. ESPECIAL

Juez rechaza dictar medida cautelar pese al riesgo que representa para la comunidad la presunta usurpadora de funciones

La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de la Delegación Sureste, mantiene bajo proceso a una mujer identificada como Reyna María “N”, acusada de hacerse pasar por actuaria y cometer diversos fraudes en la región.

El delegado de la dependencia en la región Sureste, Julio Loera, informó que actualmente se contabilizan siete causas penales judicializadas contra la imputada, a quien recientemente le fue cumplimentada una orden de aprehensión.

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Además de los expedientes que ya se encuentran ante las autoridades judiciales, el funcionario indicó que existen seis carpetas de investigación adicionales en integración por el mismo delito, las cuales se busca judicializar en el corto plazo.

“En esta última audiencia que nosotros tuvimos llevamos información nueva para buscar cambiar la medida cautelar, o sea, que fuera de prisión preventiva”, explicó el delegado sobre el procedimiento iniciado tras la detección de nuevas denuncias.

La representación social argumentó ante el juez que la imputada presuntamente continuaba cometiendo delitos de carácter patrimonial, pese a saber que los agentes de investigación mantenían un operativo y daban seguimiento a su localización.

“Incluso le expusimos al juez que existía un riesgo para la comunidad porque después de todas estas denuncias la persona todavía seguía, pues, realizando esta conducta”, enfatizó Loera.

Sin embargo, pese a los elementos presentados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional no concedió la prisión preventiva solicitada contra la acusada, por lo que continúa su proceso bajo medidas cautelares distintas a la reclusión.

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REPARACIÓN DEL DAÑO, UN RETO

Respecto a la posibilidad de que las personas afectadas busquen recuperar el dinero perdido, el funcionario señaló que la reparación del daño puede resultar complicada en expedientes con un elevado número de presuntas víctimas.

“La verdad es que las personas lo único que buscan es la reparación de los daños, pero, siéndote honesto, en estos casos y cuando son muchas la cantidad de víctimas, pues se vuelve prácticamente impagable para esas personas”, puntualizó el delegado.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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