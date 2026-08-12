Adolescente ataca a su madre con un machete tras discusión, al sur de Saltillo

Una mujer de 33 años resultó lesionada luego de ser atacada con un machete presuntamente por su hijo, un adolescente de 16 años, durante una discusión registrada en calles de la colonia Nueva Jerusalén, al sur de Saltillo. De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor, identificado como Jasiel Alexander, presuntamente se encontraba bajo los influjos de sustancias cuando comenzó una discusión con su madre, Patricia Guadalupe Nava.

En medio del altercado, el adolescente habría tomado un machete y atacado a la mujer, quien se encontraba viendo televisión al momento de la agresión. Tras el ataque, familiares y vecinos solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al domicilio para brindar atención a la mujer, quien presentaba una herida en el pómulo y la mejilla del lado izquierdo. La lesión, de aproximadamente tres centímetros de longitud, fue atendida inicialmente en el lugar. Posteriormente, la afectada fue trasladada al Hospital General, donde quedó bajo observación médica para la valoración de sus heridas. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para recabar la declaración de la mujer e iniciar las investigaciones correspondientes.