Adolescente ataca a su madre con un machete tras discusión, al sur de Saltillo

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    Adolescente ataca a su madre con un machete tras discusión, al sur de Saltillo
    La mujer sufrió una herida de aproximadamente tres centímetros en el rostro y fue trasladada al Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

Una mujer de 33 años resultó lesionada en el rostro y fue trasladada al Hospital General; el menor señalado como agresor escapó del lugar

Una mujer de 33 años resultó lesionada luego de ser atacada con un machete presuntamente por su hijo, un adolescente de 16 años, durante una discusión registrada en calles de la colonia Nueva Jerusalén, al sur de Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el menor, identificado como Jasiel Alexander, presuntamente se encontraba bajo los influjos de sustancias cuando comenzó una discusión con su madre, Patricia Guadalupe Nava.

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$!El adolescente de 16 años habría utilizado un machete para atacar a su madre durante una discusión.
El adolescente de 16 años habría utilizado un machete para atacar a su madre durante una discusión. ULISES MARTÍNEZ

En medio del altercado, el adolescente habría tomado un machete y atacado a la mujer, quien se encontraba viendo televisión al momento de la agresión.

Tras el ataque, familiares y vecinos solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al domicilio para brindar atención a la mujer, quien presentaba una herida en el pómulo y la mejilla del lado izquierdo.

La lesión, de aproximadamente tres centímetros de longitud, fue atendida inicialmente en el lugar. Posteriormente, la afectada fue trasladada al Hospital General, donde quedó bajo observación médica para la valoración de sus heridas.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para recabar la declaración de la mujer e iniciar las investigaciones correspondientes.

$!Elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar, pero el menor logró escapar.
Elementos de la Policía del Estado acudieron al lugar, pero el menor logró escapar. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía del Estado también tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las primeras diligencias en el lugar; sin embargo, el adolescente señalado como presunto responsable logró escapar antes de la llegada de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para localizar al menor y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

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