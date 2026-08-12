Dignidad Animal denuncia ante Fiscalía muerte de ‘Panqué’ tras riña en La Minita, Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Dignidad Animal denuncia ante Fiscalía muerte de ‘Panqué’ tras riña en La Minita, Saltillo
    ’Panqué’ habría sido agredida durante la riña registrada en la colonia La Minita; Dignidad Animal pidió esclarecer las circunstancias de su muerte. REDES SOCIALES

La organización presentó la denuncia este miércoles y pidió investigar el caso como posible crueldad animal; refrendó su postura de “cero tolerancia”

Dignidad Animal formalizó este miércoles ante la Fiscalía General del Estado la denuncia por la muerte de Panqué, la perrita que habría fallecido durante la riña registrada en la colonia La Minita. El objetivo es que se investiguen los hechos y se determine quién es responsable.

Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, informó que la denuncia fue presentada a las 10:35 horas de este 12 de agosto por Juana María Parga Ramos, coordinadora de la organización. Acudió ante la Fiscalía con los datos y elementos de prueba disponibles para solicitar el inicio de la investigación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-moto-y-con-amor-daniel-y-gabriela-llegan-a-saltillo-tras-recorrer-mexico-a-dos-ruedas-FP22787750

La organización había ofrecido previamente acompañamiento jurídico a la familia de Panqué, luego de que el caso generara indignación entre grupos animalistas y usuarios de redes sociales, quienes exigieron justicia por la muerte de la perrita.

De acuerdo con Gutiérrez, Dignidad Animal decidió acudir formalmente ante la Fiscalía después de recabar la información disponible. Busca que la muerte de Panqué sea investigada de manera independiente a los hechos relacionados con la riña.

“Cero tolerancia, es bien importante, y que Dignidad Animal no va a detenerse en ningún caso de maltrato o crueldad”, señaló Gutiérrez.

El representante explicó que el caso involucra, por un lado, la investigación de la riña ocurrida en La Minita y, por otro, el hecho relacionado con la muerte de la perrita. Corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.

Panqué, una perrita chihuahua, habría sido agredida durante el enfrentamiento. Uno de los participantes habría ingresado a un domicilio por los techos y, al encontrarse con la mascota en la azotea, presuntamente le habría propinado una patada.

La propietaria habría acudido después de escuchar los ladridos y gritos de la perrita, encontrándola sin vida.

Hasta el momento, la información disponible no establece que alguno de los seis detenidos por la riña sea responsable de la muerte de Panqué. Las seis personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público tras el enfrentamiento.

Será la Fiscalía la que determine su situación jurídica y avance en las investigaciones correspondientes.

Gutiérrez destacó que la dependencia recibió rápidamente la denuncia presentada por Dignidad Animal. Ahora corresponderá al Ministerio Público realizar las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que murió Panqué y determinar si existen elementos para fincar alguna responsabilidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Denuncias
protección de animales

Localizaciones


Saltillo

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin duda alguna

Sin duda alguna
true

Cumbia del bloqueo digital
true

POLITICÓN: ‘Turismo de nacimiento’ enciende alerta en Coahuila por revocación de visas a embarazadas

Una mujer policía fue agredida con un arma blanca durante el enfrentamiento registrado al poniente de Saltillo.

Saltillo: agresiones a policías y daños a patrullas llevan hoy a seis ante el juez
Brigadas sanitarias inspeccionan al ganado de Progreso, Coahuila, para detectar heridas y prevenir el gusano barrenador.

Refuerzan en Progreso, Coahuila, la prevención contra el gusano barrenador
El duelo entre Valkirias y Wolfpack está programado para las 19:00 horas y tendrá boletos generales de 250 pesos

Valkirias recibe a Wolfpack en Saltillo: fecha, hora y precio de los boletos
Voluntarios y rescatistas utilizan cubos para retirar los escombros de un edificio derrumbado un día después de un sismo que remeció Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026.

Terremoto en Colombia: lo que sabemos
La presencia de Estados Unidos en Irak llegó a superar los 170 mil soldados en el punto máximo de las operaciones de contrainsurgencia en 2007.

EU en camino de completar retiro de Irak para el 30 de septiembre