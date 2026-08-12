Dignidad Animal denuncia ante Fiscalía muerte de ‘Panqué’ tras riña en La Minita, Saltillo

Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, informó que la denuncia fue presentada a las 10:35 horas de este 12 de agosto por Juana María Parga Ramos, coordinadora de la organización. Acudió ante la Fiscalía con los datos y elementos de prueba disponibles para solicitar el inicio de la investigación.

Dignidad Animal formalizó este miércoles ante la Fiscalía General del Estado la denuncia por la muerte de Panqué, la perrita que habría fallecido durante la riña registrada en la colonia La Minita. El objetivo es que se investiguen los hechos y se determine quién es responsable.

La organización había ofrecido previamente acompañamiento jurídico a la familia de Panqué, luego de que el caso generara indignación entre grupos animalistas y usuarios de redes sociales, quienes exigieron justicia por la muerte de la perrita.

De acuerdo con Gutiérrez, Dignidad Animal decidió acudir formalmente ante la Fiscalía después de recabar la información disponible. Busca que la muerte de Panqué sea investigada de manera independiente a los hechos relacionados con la riña.

“Cero tolerancia, es bien importante, y que Dignidad Animal no va a detenerse en ningún caso de maltrato o crueldad”, señaló Gutiérrez.

El representante explicó que el caso involucra, por un lado, la investigación de la riña ocurrida en La Minita y, por otro, el hecho relacionado con la muerte de la perrita. Corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.

Panqué, una perrita chihuahua, habría sido agredida durante el enfrentamiento. Uno de los participantes habría ingresado a un domicilio por los techos y, al encontrarse con la mascota en la azotea, presuntamente le habría propinado una patada.

La propietaria habría acudido después de escuchar los ladridos y gritos de la perrita, encontrándola sin vida.

Hasta el momento, la información disponible no establece que alguno de los seis detenidos por la riña sea responsable de la muerte de Panqué. Las seis personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público tras el enfrentamiento.

Será la Fiscalía la que determine su situación jurídica y avance en las investigaciones correspondientes.

Gutiérrez destacó que la dependencia recibió rápidamente la denuncia presentada por Dignidad Animal. Ahora corresponderá al Ministerio Público realizar las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que murió Panqué y determinar si existen elementos para fincar alguna responsabilidad.