Adolescentes en moto terminan derribados por un tractocamión en Lomas de Lourdes

De acuerdo con los primeros reportes, los adolescentes circulaban de sur a norte por la avenida El Cortijo cuando se produjo la colisión con una unidad de transporte de personal de la empresa Traxión.

El percance se reportó a las 20:39 horas , en el cruce de Paseo del Cortijo y Paseo de los Lobos, donde los menores Mauricio Enrique N., de 14 años, y Ricardo González N., de 16, viajaban a bordo de una motocicleta negra.

La adrenalina y la falta de conciencia sobre los riesgos que implica circular en motocicleta pueden convertirse en una combinación peligrosa. Dos adolescentes, de apenas 14 y 16 años, terminaron lesionados luego de verse involucrados en un accidente con un vehículo de transporte de personal en la colonia Lomas de Lourdes.

UN CRUCE QUE TERMINÓ EN ACCIDENTE

Según la información preliminar, el operador del vehículo habría omitido una señal de alto, por lo que la parte frontal de la unidad impactó la motocicleta y provocó que sus ocupantes terminaran derribados sobre el pavimento.

Aunque ambos jóvenes portaban casco y permanecieron conscientes después del choque, uno de ellos presentó sangrado en la cabeza, mientras que el otro también sufrió lesiones que requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los adolescentes. Pese a las lesiones, ninguno aceptó ser trasladado a un hospital, de acuerdo con el reporte del incidente.

IMPRUDENCIA AL VOLANTE, UN RIESGO QUE NO DEBE NORMALIZARSE

El accidente también pone de relieve la vulnerabilidad de quienes circulan en motocicleta, especialmente cuando se trata de menores de edad. La falta de experiencia, el exceso de confianza y las conductas imprudentes pueden aumentar el riesgo de sufrir lesiones graves, incluso cuando se utilizan elementos de protección.

Sin embargo, en este caso, los primeros reportes señalaron al operador del vehículo de transporte de personal como probable responsable por presuntamente no respetar la señal de alto. Por ello, no sería correcto atribuir el accidente exclusivamente a los adolescentes sin conocer las circunstancias completas del percance.

Elementos de Tránsito Municipal permanecieron en el sitio a la espera de los padres de los menores para informarles de lo sucedido y dar seguimiento al caso.

El conductor señalado como probable responsable fue identificado como Luis Enrique Lara. Asimismo, se planteó la posibilidad de llegar a un acuerdo para que los afectados recibieran un pase médico por parte de la aseguradora de la empresa involucrada.

Más allá de las responsabilidades que determinen las autoridades, el accidente deja una advertencia: la motocicleta no es un juguete y la vía pública no es un espacio para probar límites ni confiarse. A esa edad, la supervisión de los padres y el respeto a las normas de tránsito son fundamentales para prevenir tragedias.