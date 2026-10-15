Detienen a dos hombres por robo con intimidación a Oxxo de Loma Linda, en Saltillo

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    Detienen a dos hombres por robo con intimidación a Oxxo de Loma Linda, en Saltillo
    Los dos hombres fueron detenidos por policías municipales tras ser señalados como probables responsables del robo a una tienda de conveniencia en Loma Linda. CORTESÍA

Los sospechosos habrían sustraído efectivo, botellas de licor y cigarros; investigan si están relacionados con otros atracos en el oriente de la ciudad

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Saltillo como probables responsables de un robo con intimidación cometido en una tienda de conveniencia de la colonia Loma Linda.

Los señalados fueron identificados como Víctor Manuel “N”, alias “El Choco”, de 30 años, y Ricardo “N”, conocido como “El Payaso”, de 33, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.

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El atraco fue reportado el martes 13 de octubre, luego de que los sujetos presuntamente amenazaran al personal del establecimiento para apoderarse de mercancía y dinero.

De acuerdo con los reportes, uno de los hombres portaba un desarmador y se dirigió a las cajas registradoras, donde exigió el efectivo. Durante el robo, ambos habrían sustraído también botellas de licor y cajetillas de cigarros.

Tras cometer el atraco, los sospechosos abordaron una bicicleta y huyeron por una terracería que divide las colonias Loma Linda y Mirasierra.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención y señaló que los hombres serán investigados para establecer si tienen relación con otros robos registrados en el sector oriente, particularmente en colonias como Morelos y Mirasierra.

La corporación exhortó a quienes hayan sido víctimas de algún delito presuntamente cometido por los detenidos a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades, a fin de contribuir con las investigaciones.

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