Adulto mayor acaba con su vida, en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de Manuel García, quien fue localizado sin vida la tarde de este miércoles al interior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Juan Fermín de Casas y Ramón Corona, en el fraccionamiento Urdiñola, hasta donde acudieron autoridades para tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente se privó de la vida mediante ahorcamiento.

En el lugar fue localizado un mecate sujeto a una estructura metálica, así como un recado póstumo, cuyo contenido no fue dado a conocer por las autoridades.