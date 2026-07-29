Adulto mayor acaba con su vida, en Saltillo

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    Adulto mayor acaba con su vida, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar de los hechos.

Hombre de 82 años fue localizado sin vida en un domicilio del fraccionamiento Urdiñola

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de Manuel García, quien fue localizado sin vida la tarde de este miércoles al interior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Juan Fermín de Casas y Ramón Corona, en el fraccionamiento Urdiñola, hasta donde acudieron autoridades para tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente se privó de la vida mediante ahorcamiento.

En el lugar fue localizado un mecate sujeto a una estructura metálica, así como un recado póstumo, cuyo contenido no fue dado a conocer por las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-en-la-clinica-2-del-imss-tras-caer-en-su-domicilio-en-la-anahuac-saltillo-CF22503724

Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de los indicios correspondientes para integrarlos a la carpeta de investigación.

Posteriormente, los agentes se entrevistaron con familiares de la víctima, quienes informaron que alrededor de las 14:00 horas lo encontraron inconsciente al interior del inmueble. No se precisó la posición en la que fue localizado, por lo que solicitaron apoyo a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Paramédicos acudieron al domicilio y, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, al no detectar pulso periférico ni central, movimientos respiratorios ni respuesta pupilar.

Una vez concluidas las diligencias ministeriales, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial del fallecimiento.

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