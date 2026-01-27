Adulto mayor cae de la azotea y sufre graves lesiones, en Saltillo

Saltillo
/ 27 enero 2026
Paramédicos lo trasladaron de emergencia a la clínica del IMSS donde es atendido

Un adulto mayor que presuntamente se encontraba realizando labores para proteger la tubería en la azotea de su vivienda sufrió una caída, por lo que permanece en estado delicado en la Clínica Dos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Isabel Amalia. Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudió una ambulancia del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU).

De acuerdo con la poca información recabada por los paramédicos, el afectado, identificado como Antonio N., de 70 años de edad, se encontraba en la azotea del segundo piso de su vivienda al momento del accidente. Nadie presenció cómo ocurrió la caída; fueron sus familiares quienes se percataron de que el hombre se encontraba inconsciente y solicitaron apoyo de emergencia.

El adulto mayor fue trasladado de urgencia a la Clínica Dos del Seguro Social, donde los médicos informaron que presentaba múltiples contusiones. Debido a su edad y a las lesiones sufridas, su estado de salud fue reportado como delicado.

