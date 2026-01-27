Del cielo a la música: el accidente de Ramos Arizpe hecho corrido

RAMOS ARIZPE, COAH.- A días del accidente aéreo ocurrido en Ramos Arizpe, el hecho comenzó a circular en redes sociales desde otro formato: la música.

En plataformas digitales se difundió un corrido que narra el suceso registrado el pasado sábado 17 de enero, cuando una avioneta se desplomó en la zona industrial del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Caso NL Technologies mantiene bloqueados 10 mdp mensuales al municipio de Ramos Arizpe

El tema hace referencia al accidente ocurrido en el Parque Industrial Amistad, donde la aeronave cayó sobre una nave industrial tras presentar una falla minutos después de despegar. Afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas.

La canción, titulada “Milagro en el cielo de Ramos Arizpe”, reconstruye el episodio a partir de una secuencia que inicia con el despegue de la avioneta y culmina con la interrupción abrupta del vuelo.

En uno de los fragmentos se relata que “pero a los pocos minutos la tierra mandó llamar, en un giro del destino la vida les fue a cambiar”, en alusión al momento en que la aeronave pierde estabilidad.

A lo largo de la letra, el corrido enfatiza el desenlace del accidente con la supervivencia de sus tripulantes. Con expresiones como “la mano de Dios se extendió” o “no era su hora”, el hecho es interpretado como una segunda oportunidad de vida.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC Unidad Sureste abre convocatoria para ingresar al Instituto de Lenguas Extranjeras

El corrido fue publicado en YouTube por Antonio Esquivel, quien se presenta en su perfil como cronista musical del norte de México. En su canal se pueden encontrar otras composiciones inspiradas en hechos recientes ocurridos en Coahuila, como conflictos laborales —entre ellos el reciente despido masivo en General Motors— y otros acontecimientos de relevancia social.