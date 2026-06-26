Adulto mayor cae y se lesiona por estar en estado de ebriedad, en Saltillo

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Saltillo
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    Adulto mayor cae y se lesiona por estar en estado de ebriedad, en Saltillo
    El hombre estaba caminando con sus muletas cuando ocurrió el accidente Ulises Martínez
    Adulto mayor cae y se lesiona por estar en estado de ebriedad, en Saltillo
    Aún llevaba su envase de caguama Ulises Martínez

Los hechos se registraron en la calle Victoria del centro histórico

Un hombre que presuntamente había sido atropellado en calles de la zona centro resultó ser una persona en estado de ebriedad que sufrió una caída de su propia altura mientras caminaba apoyado en unas muletas.

El incidente, ocurrido sobre la calle Guadalupe Victoria, movilizó a elementos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar tras un reporte realizado al sistema de emergencias. Al arribar, confirmaron que no existían indicios de un hecho de tránsito, por lo que procedieron a brindar atención al lesionado.

El hombre fue identificado como Miguel N., de 63 años de edad. Durante la valoración médica, se determinó que presentaba diversos golpes y lesiones derivados de la caída.

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Los paramédicos lo estabilizaron y le brindaron las curaciones necesarias en el lugar. Posteriormente, sería trasladado a la Clínica 89 para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor consideración.

Sin embargo, mientras era atendido, se reportó otra emergencia en un hotel cercano. Ante la situación y al conocer que el nuevo paciente se encontraba en estado más delicado, Miguel Alejandro decidió descender por su propio pie de la ambulancia para que esta acudiera a atender al otro servicio. Minutos después arribó otra unidad de la Cruz Roja, la cual finalmente lo trasladó al nosocomio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre perdió el equilibrio mientras caminaba con sus muletas debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, lo que provocó que cayera sobre la vía pública.

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