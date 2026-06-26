Adulto mayor cae y se lesiona por estar en estado de ebriedad, en Saltillo

Un hombre que presuntamente había sido atropellado en calles de la zona centro resultó ser una persona en estado de ebriedad que sufrió una caída de su propia altura mientras caminaba apoyado en unas muletas.

El incidente, ocurrido sobre la calle Guadalupe Victoria, movilizó a elementos de la Cruz Roja, quienes acudieron al lugar tras un reporte realizado al sistema de emergencias. Al arribar, confirmaron que no existían indicios de un hecho de tránsito, por lo que procedieron a brindar atención al lesionado.

El hombre fue identificado como Miguel N., de 63 años de edad. Durante la valoración médica, se determinó que presentaba diversos golpes y lesiones derivados de la caída.